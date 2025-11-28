Suscribete a
Madrid le pide explicaciones a la Complutense por el acto con un grupo antisemita ilegalizado en Alemania como denunció ABC

En las últimas horas, varias organizaciones, entre ellas el Congreso Judío Europeo, han mostrado su preocupación por la colaboración de la universidad madrileña con el grupo Samidoun, considerado terrorista en Canadá

La Complutense organiza un acto con un grupo antisemita ilegalizado en Alemania y considerado terrorista en Canadá

Una acampada propalestina en la Complutense en mayo de 2024
Una acampada propalestina en la Complutense en mayo de 2024
Beatriz L. Echazarreta

Beatriz L. Echazarreta

La Universidad Complutense de Madrid celebra hoy y mañana un acto en el que participa Samidoun, una organización pro-Palestina de apoyo a prisioneros ilegalizada en Alemania en noviembre de 2023 por «promover o apoyar el uso de la violencia como instrumento para alcanzar sus ... objetivos políticos». En Canadá, donde el grupo tiene su sede, ha sido designada como organización terrorista y sancionada por Estados Unidos en octubre de 2024. Samidoun recauda fondos para el Frente Popular para la Liberación de Palestina, grupo que la Unión Europea, Canadá y Estados Unidos consideran terrorista.

