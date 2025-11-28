Madrid le pide explicaciones a la Complutense por el acto con un grupo antisemita ilegalizado en Alemania como denunció ABC

La Universidad Complutense de Madrid celebra hoy y mañana un acto en el que participa Samidoun, una organización pro-Palestina de apoyo a prisioneros ilegalizada en Alemania en noviembre de 2023 por «promover o apoyar el uso de la violencia como instrumento para alcanzar sus ... objetivos políticos». En Canadá, donde el grupo tiene su sede, ha sido designada como organización terrorista y sancionada por Estados Unidos en octubre de 2024. Samidoun recauda fondos para el Frente Popular para la Liberación de Palestina, grupo que la Unión Europea, Canadá y Estados Unidos consideran terrorista.

Tras la información publicada por ABC, el consejero de Universidades de la Comunidad de Madrid, Emilio Viciana, le ha pedido por carta al rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache, aclaraciones sobre «cómo se han tomado las decisiones relativas a este evento y qué mecanismos de control o supervisión se han aplicado». Además, Viciana asegura en su misiva que le consta que el propio rector Goyache y la decana de la Facultad de Ciencias Políticas comparten su malestar.

La primera organización en mostrar su preocupación fue la Red Académica contra el antisemitismo, a la que se fueron sumando otras como la Federación de Comunidades Judías de España o la Coordinadora Estatal de Lucha contra el antisemitismo. Pero el malestar ha llegado hasta organizaciones europeas, como el Congreso Judío Europeo.

En concreto, el acto que se celebrará en la universidad pública madrileña se llama 'Tribunal de los pueblos sobre la complicidad con el genocidio palestino en el estado español'. Desde la Red Académica contra el Antisemitismo en las universidades critican que se vayan a emplear materiales con «terminología y marcos conceptuales de carácter abiertamente antisemita», como documentación sobre el «lobby sionista». Según ha podido comprobar este diario, en el acto, organizado por Red Universitaria por Palestina, se presentarán evidencias robre los vínculos y colaboraciones institucionales entre España e Israel.

Desde esta red consideran «especialmente grave» que un acto de estas características haya recibido autorización institucional y advierten de que estos contenidos puedan situarse en los márgenes de la legalidad vigente, en particular en lo relativo a la prohibición de discursos que fomenten el odio o la discriminación contra colectivos protegidos. Por todo ello, solicitan a la universidad una «revisión inmediata» de los criterios de autorización de actos y actividades garantizando que no se legitimen «discursos discriminatorios o de incitación al odio».

Por su parte, la Federación de Comunidades Judías de España también ha emitido un comunicado mostrando su malestar por el acto en la Universidad Complutense que, dicen, «señala a instituciones judías de nuestro país». La FCJE, que representa oficialmente a los judíos españoles y figura entre estas entidades, considera «extremadamente preocupante» la celebración de un evento que puede señalar y estigmatizar a la comunidad judía, generando, dicen, «un riesgo real para la seguridad de los judíos españoles».

La Coordinadora Estatal de Lucha contra el Antisemitismo ha manifestado, en la misma línea, su firme rechazo ante una acción, «presentada bajo una supuesta apariencia de legitimidad social, pero que se asemeja a una forma de inquisición de carácter antisemita cuyo objetivo es señalar y estigmatizar a la comunidad judía».