Santos Cerdán sale de la cárcel tras cinco meses interno

Lula se pone al frente de las negociaciones en la cumbre del clima para el fin de la deforestación en la Amazonia

También se buscará la eliminación gradual de los combustibles fósiles

Ucrania será el primer país en pasar la factura climática de una guerra: reclama 43.000 millones a Rusia

El presidente brasileño Lula da Silva en la cumbre del clima
El presidente brasileño Lula da Silva en la cumbre del clima

Verónica Goyzueta

Belém do Pará

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva ha vuelto a la ciudad amazónica de Belém para hacer un cuerpo a cuerpo con autoridades y delegados y ponerse al frente de las negociaciones en la COP30. Su presencia busca un documento final que deje ... la cumbre del clima brasileña más cerca de un acuerdo concreto que recuerde más a París, y menos a Baku, citada como una reunión de bajos resultados.

