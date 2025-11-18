Suscribete a
Luis Argüello denuncia que las leyes de memoria histórica «son un instrumento de polarización ideológica más que un cauce para la reconciliación»

El presidente de los obispos reclama unidad episcopal a una Asamblea Plenaria marcada por el «giro católico», el aborto, la memoria de Franco y la Transición y los abusos

El Vaticano no informa a la Conferencia Episcopal sobre cuándo cesará al obispo de Cádiz

Luis Argüello, en el centro de la mesa presidencial, se dirige a la Asamblea Plenaria de los obispos
Luis Argüello, en el centro de la mesa presidencial, se dirige a la Asamblea Plenaria de los obispos ISABEL PERMUY
José Ramón Navarro-Pareja

Madrid

El supuesto «giro católico» que ha vuelto a colocar símbolos y el lenguaje religioso en el centro del debate cultural —desde el disco 'Lux' de Rosalía al estreno de 'Los Domingos'—, el repunte del debate sobre el aborto, el 50º aniversario de la muerte de ... Franco y hasta una sutil alusión al caso Zornoza han marcado el discurso con el que Luis Argüello ha abierto la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española (CEE). Desde que Argüello preside el Episcopado, el fino análisis de la actualidad social cultural, junto con el debate moral, han vuelto a la sala de la plenaria de la calle Añastro, en la sede de la CEE.

