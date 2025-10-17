Suscribete a
ABC Premium

MERECE CONTARSE

Cuando la lucha contra la pobreza empieza con una merienda saludable

La asociación 'El far social' colabora con CaixaProinfancia con familias vulnerables en lo económico para romper con la pobreza heredada

«La vejez no llega de repente, hay que ir preparándola»

Marcia, rodeada de sus tres hijas
Marcia, rodeada de sus tres hijas miquel muñoz
María José Fuenteálamo

María José Fuenteálamo

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La dulce voz de la hondureña Marcia emana paz. Incluso cuando relata su guerra. O sus guerras. Porque, con tan sólo 28 años, ya ha transitado por varios infiernos. En Honduras, el padre de sus dos hijas mayores le hizo la vida imposible. Se ... enfrentó a él: «Me golpeaba delante de ellas, lo llevé a la Corte, lo demandé, pero como no las reconoció legalmente, no hubo manutención». Luchó y consiguió un negocio para salir adelante. Pero, entonces, llegó la extorsión, el miedo, la muerte. «Me cobraban impuesto de guerra, mataron a una sobrina…». Su dulce voz se rompe al relatar su historia. Pero no se le acaba la fuerza, como no se le acabó entonces.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app