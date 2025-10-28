Suscribete a
Louis Prevost, el hermano «trumpista» del Papa: «He moderado mis declaraciones para no perjudicarle»

Asegura que León XIV está siendo él mismo. «No se altera, pero si tiene algo que decir, lo va a decir»

El Papa visitará la mezquita más importante de Estambul y rezará en el epicentro de la explosión del Puerto de Beirut

Louis Prevost, durante una visita reciente a Roma para ver a su hermano Robert
Louis Prevost, durante una visita reciente a Roma para ver a su hermano Robert
Javier Martínez-Brocal

Louis Prevost habla con orgullo y con prudencia de su hermano. Se define como un conservador MAGA, el grupo afín a Donald Trump, y reconoce que «choca con León en varios temas». Ha pasado unos días en Roma, y cuando el Papa ... tenía tiempo libre lo llamaba para estar juntos. «Es mi hermano, pero ahora es también el hermano o el padre del mundo», lo justifica. «Veo las cosas que hace como Papa y pienso: 'Eso es lo que habría hecho Rob'. Está siendo él mismo», asegura.

