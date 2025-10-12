Suscribete a
Las lluvias torrenciales en México dejan 41 muertos

Hay al menos otras 27 personas en paradero desconocido pese a las labores de rescate en curso

Una persona saca sus pertenencias de una zona inundada este viernes, en Poza Rica (México)
Una persona saca sus pertenencias de una zona inundada este viernes, en Poza Rica (México)

El número de personas que ha fallecido en incidentes relacionados con las fuertes lluvias que azotan varios estados de Méxicoha ascendido a 41, mientras que al menos otras 27 se hallan aún en paradero desconocido pese a las labores de rescate en curso, ... que cuentan -entre otros- con efectivos de Protección Civil y del Ejército desplegados en distintas zonas del país latinoamericano.

