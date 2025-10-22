Suscribete a
Llega la «persecución educada»: un informe denuncia la «presión legal e institucional» a la libertad religiosa en España

Ayuda a la Iglesia Necesitada alerta de un doble criterio: «Tu libertad de expresión debe respetar mis creencias»

Dos tercios de la humanidad viven sin libertad religiosa: el autoritarismo y el yihadismo, las mayores amenazas

Plaza en la iglesia de la Palma (Algeciras) donde fue asesinado un sacristán en nombre de Alá
Plaza en la iglesia de la Palma (Algeciras) donde fue asesinado un sacristán en nombre de Alá ABC
José Ramón Navarro-Pareja

Madrid

El Papa Francisco identificó en 2016 dos formas distintas de persecución a la libertad religiosa. Junto a la explícita, que no requiere explicación, situó también la «persecución educada», una variante más sutil que se manifiesta en formas de presión legal, cultural e institucional. Esa ... segunda es, precisamente, la que el 'Informe sobre la libertad religiosa en el mundo 2025' —presentado este martes en Madrid por la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN)— identifica en la situación que se vive en España. «El derecho a la libertad religiosa está garantizado en nuestro país, pero se perciben algunas luces de alarma», explica a ABC el director en España de la entidad, José María Gallardo.

