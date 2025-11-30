Suscribete a
Una leona mata a un hombre que invadió su recinto en un zoológico de Brasil

Ha ocurrido la ciudad de João Pessoa, capital del estado de Paraíba

El Valle del Ebro, campo de pruebas para la reintroducción por primera vez de ocho ejemplares de lince ibérico

Efe

Un hombre ha muerto este domingo al ser atacado por una leona tras invadir el recinto del animal en un zoológico de la ciudad de João Pessoa, capital del estado de Paraíba (Brasil), según han informado fuentes oficiales.

El individuo, del que se ... desconoce la identidad, escaló una pared de más de seis metros, superó las rejas de seguridad y accedió al lugar en el Parque Zoobotánico Arruda Câmara, según el comunicado de la alcaldía municipal.

