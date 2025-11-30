Una leona mata a un hombre que invadió su recinto en un zoológico de Brasil

Un hombre ha muerto este domingo al ser atacado por una leona tras invadir el recinto del animal en un zoológico de la ciudad de João Pessoa, capital del estado de Paraíba (Brasil), según han informado fuentes oficiales.

El individuo, del que se ... desconoce la identidad, escaló una pared de más de seis metros, superó las rejas de seguridad y accedió al lugar en el Parque Zoobotánico Arruda Câmara, según el comunicado de la alcaldía municipal.

Aunque el personal de seguridad intentó impedir la invasión, el hombre actuó con rapidez y terminó siendo atacado por el animal y murió en el lugar. Según la Policía, la acción ha sido presuntamente un posible acto de suicidio. Noticia Relacionada La Generalitat pide el despliegue de la UME para ayudar a contener el foco de peste porcina en Collserola (Barcelona) E. B. El consejero de Agricultura subraya que no se ha detectado ningún caso en las explotaciones que se ubican en la zona afectada El portal VoxPB difundió en su cuenta de Instagram un vídeo del incidente, registrado por un visitante que se encontraba en ese momento en el lugar. En la grabación se observa al hombre bajar por el tronco de un árbol mientras la leona se va acercando lentamente hacia él y luego lo atrapa cuando llega al suelo. Tras el ataque, el parque cerró de inmediato el servicio al público para garantizar la seguridad y permitir la retirada del cuerpo, según ha informado el centro en un comunicado. La administración del parque ha subrayado que cumple con normas técnicas y estándares de seguridad y ha asegurado que colabora plenamente con las autoridades para esclarecer los hechos. La institución ha lamentado profundamente lo ocurrido, ha expresado solidaridad con la familia de la víctima y ha anunciado que permanecerá cerrada hasta la conclusión de las investigaciones.

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión