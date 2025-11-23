Suscribete a
León XIV levanta la voz por la plaga de secuestros de niñas y sacerdotes en África

En el ángelus también anuncia un nuevo documento papal en el que tiende una mano a los ortodoxos en vísperas de su viaje a Turquía

El Papa acepta la renuncia del obispo de Cádiz, el primero en España investigado por abusos a un menor

El Papa León XIV ha celebrado la misa este domingo en la Plaza de San Pedro ante 40.000 personas con motivo del Jubileo de los coros
El Papa León XIV ha celebrado la misa este domingo en la Plaza de San Pedro ante 40.000 personas con motivo del Jubileo de los coros
Javier Martínez-Brocal

Javier Martínez-Brocal

Corresponsal en El Vaticano

León XIV ha levantado la voz este domingo y ha denunciado «el secuestro de sacerdotes, fieles y estudiantes en Nigeria y Camerún«. Además, ha recordado que este jueves hará su primer viaje papal, con destino a Turquía y Líbano, y para prepararlo ha ... publicado un documento magisterial con una mano tendida a los ortodoxos.

