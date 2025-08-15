Suscribete a
Cuatro miembros de la UME heridos en el incendio de Yeres (León)
Obituario
Lambán, el anarquista que se enamoró de Felipe y se despidió enfrentado a Sánchez

León XIV celebra en Castel Gandolfo sus 100 días de pontificado

El papa celebra una misa en Santo Tomás de Villanueva en el día de la Solemnidad de la Asunción de María

El Papa se plantea prolongar sus vacaciones en Castel Gandolfo

León XIV saluda a los fieles desde una de las ventanas de Castel Gandolfo, residencia de verano del Papa, a principios de este verano
León XIV saluda a los fieles desde una de las ventanas de Castel Gandolfo, residencia de verano del Papa, a principios de este verano AFP

Carmen Álvarez Cuadrado

Ciudad del Vaticano

León XIV ha vuelto a desatar el Júbilo en Castel Gandolfo. El pontífice ha decidido regresar a esta pequeña ciudadela romana a unos 18 kilómetros del sureste de Roma para pasar unas 'segundas vacaciones'; quizá para huir de las altas temperaturas que han ... vuelto a la Ciudad Eterna en la última semana. Salió del Vaticano el miércoles a las 16:30, después de haber estado esa mañana en la audiencia general. Su primer contacto con los fieles desde ese momento ha sido hoy, en un 15 de agosto especial por partida doble: es festivo en la Iglesia Católica, que celebra la solemnidad de la sunción de María, pero, además, León XIV cumple 100 días de pontificado.

