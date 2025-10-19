Suscribete a
León XIV canoniza a los dos primeros santos venezolanos en una ceremonia sin alusiones políticas

«Cuando estamos crucificados por el dolor, la violencia, el odio y la guerra, Cristo está con nosotros», ha dicho el Pontífice

María Corina Machado y los obispos han solicitado a Maduro la liberación de presos de conciencia para celebrarlo

Del silencio a la presencia: el Papa redefine el papel de sus secretarios

León XIV bendice a un niño durante el encuentro
Javier Martínez-Brocal

Corresponsal en el Vaticano

Al menos 5.000 venezolanos han viajado a Roma para asistir a la canonización de los dos primeros santos de este país, el médico microbiólogo José Gregorio Hernández (1864-1919) y la religiosa Carmen Rendiles (1903-1977). En vísperas de la ceremonia María Corina Machado ... había solicitado «que ésta se celebre sin presos políticos», petición sostenida por los obispos del país. Aunque Nicolás Maduro niega la existencia de «presos políticos», podría liberar prisioneros en las próximas horas pues, después de Simón Bolívar, el médico santo es el personaje más popular del país.

