Suscribete a
ABC Premium
El tiempo
La Aemet avisa de la llegada de una nueva borrasca atlántica a España con fuertes lluvias y tormentas

CONTENIDO EXTERNO

Lecciones sobre el presente y futuro de la formación

El creciente protagonismo de la Inteligencia Artificial comparte espacio en el programa con aspectos como la educación responsable

La tecnología, protagonista permanente en SIMO Educación
La tecnología, protagonista permanente en SIMO Educación IFEMA MADRID

El creciente protagonismo de la Inteligencia Artificial comparte espacio en el programa con aspectos como la educación responsableTecnología y pedagogía: la alianza que impulsa la innovación educativa en tiempos de IA' será el lema de SIMO, el Salón Internacional de Tecnología e Innovación Educativa, ... organizado por IFEMA MADRID en colaboración con EDUCACIÓN 3.0 y el apoyo del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado, INTEF (Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes). Un referente en el sector, que en su última convocatoria contó con un récord de participación, con de más de 10.000 visitantes profesionales (docentes, directores de centros, coordinadores TIC y responsables públicos), 92 expositores directos y 140 marcas de 9 países.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app