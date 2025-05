'Kitesurf' en el río desbordado y una familia entera a bordo de un inflable: las autoridades alemanas se cansan del «turismo de inundación»

Mientras los equipos de rescate y los bomberos han pasado la Navidad y el Año Nuevo apilando sacos de arena y evacuando ancianos que corrían el peligro de morir ahogados en sus casas, muchos ciudadanos alemanes se han dedicado a divertirse y sacar provecho de ... la situación de emergencia con los más variopintos pasatiempos. Haciendo surf en calles inundadas, remando en piragua a través de pueblos evacuados o incluso lanzándose a nadar y bucear.

Es lo que los servicios de emergencia han dado en llamar «turismo de inundación», que ha causado no pocos dolores de cabeza a las autoridades porque a menudo la aventura terminaba en llamada de emergencia. «Advertimos al conductor de un coche que no debía seguir avanzando en esa dirección, a causa de las inundaciones. Le indicamos que debía retroceder y nos disponíamos a ayudarle a fijar una ruta segura cuando el hombre nos informó que lo que quería era precisamente llegar al borde del a zona inundada para, una vez allí, desplegar su equipo y practicar kitesur«, ha declarado un bombero a la radio alemana. «Me sentí un ignorante por no saber qué era exactamente eso del kitesurf, pero cuando mi compañero me lo explicó, lo que empecé a sentir fue indignación », ha añadido.

«No sólo es negligente y pone en peligro a uno mismo, sino que también bloquea reiteradamente a los servicios de emergencia que necesitamos con mucha más urgencia en otros lugares», se ha quejado Dieter Rohrberg a la agencia de noticias DPA. Como director estatal de bomberos, Rohrberg supervisa los cuerpos de bomberos del estado federado de Baja Sajonia y desde allí ha hecho un llamamiento a la responsabilidad ciudadana, después de verse obligado a organizar una operación a gran escala para rescatar a un bañista en la zona inundada de Hannover.

Noticia Relacionada Henk arrasa el noroeste de Europa, que lucha contra las inundaciones y la tormenta de nieve ABC / REUTERS Las lluvias se han cebado con parte de Inglaterra y Gales, mientras que el norte de Suecia ha alcanzado los 43 grados bajo cero

Una mujer alertó a los bomberos de que la corriente podría haber arrastrado a una persona y se puso en marcha a 85 efectivos de los servicios de emergencia en su búsqueda. Los testigos informaron haber visto a un nadador con traje de neopreno y gorro de baño que, finalmente, salió del agua y se alejó en su bicicleta. «Esto, por supuesto, pone en peligro la vida», insiste Jörg Rühle, portavoz del departamento de bomberos de Hannover.

Desde el comienzo de la inundación, las autoridades han advertido contra la entrada a las zonas inundadas, pero aún así ha sido necesario organizar la búsqueda de varios piragüistas con drones y con embarcaciones neumáticas. Los bomberos de Hannover salieron a finales de año en busca de dos piragüistas desaparecidos y en este caso la búsqueda fue suspendida tras varias horas sin éxito.

Los bomberos querían seguir patrullando el área a pesar de que ya había caído la noche y «en ese momento nos ponemos en un peligro que de otro modo no correríamos», lamenta Rühle, que recuerda también que en Hannover se lanzó una misión de rescate de dos ciclistas mayores de setenta años que querían circular por carreteras cerradas y fueron arrastrados por la corriente. «La gente hace verdaderas tonterías que ponen en peligro la vida», insiste.

Los gobiernos regionales se esfuerzan por hacer llegar a los ciudadanos mensajes para concienciar a la población de que deben tomar la situación muy en serio. En Baja Sajonia, donde el agua ha llegado a niveles nunca antes vistos, una pareja se embarcó con sus dos hijos pequeños en un inflable de piscina por el mero hecho de divertirse. Finalmente, la familia hubo de ser rescatada por una lancha de salvamento.

Aplicar el principio de «quien contamina paga» en los rescates

«¿Cómo es posible? A diferencia de las masas de agua conocidas, no se sabe qué obstáculos pueden aparecer delante o debajo de uno en una inundación», se alarmó la ministra regional de Interior, Daniela Behrens, cuando fue informada de los hechos. Sólo pudo calificar la iniciativa de «absoluta tontería que pone en peligro la vida». Rohrberg, trasladando la indignación de los bomberos, ha hecho unas declaraciones en las que pide que se aplique a estos aventureros el principio de «quien contamina paga» y señala que el coste de cada misión de rescate puede rondar fácilmente el rango de varios miles de euros.

En las zonas inundadas de Baja Sajonia, los curiosos también han obstaculizado en reiteradas ocasiones el trabajo de los socorristas. «Mi llamamiento urgente a todos los curiosos es que por favor no lo hagan, que vayan a caminar a otro lugar o se queden en casa», ha pedido el presidente regional Stephan Weil. Incidentes de este tipo se han repetido en Meppen, Emsland y Celle.

Según el portavoz de los bomberos, Sven Lammers, el «turismo de inundaciones» ha sido la mayor preocupación de los socorristas durante la operación contra las inundaciones en Meppen a finales de diciembre. «Teníamos que sacar a mucha gente del lugar y los curiosos que acudían a todas horas a comprobar el nivel que alcanzaba el agua, a hacerse selfies con sus teléfonos o a hacer quinielas sobre si los diques aguantarían, impedían el paso de los socorristas en Celle», ha deplorado Lammers. Los curiosos entraban incluso en los diques acordonados para obtener mejores fotografías, para sorpresa y horror de los rescatistas, que se estaban jugando la vida en cumplimiento de su misión.

«Las infracciones pueden conllevar una multa de hasta 5.000 euros», ha amenazado la ciudad de Oldenburg, que espera así limitar la iniciativa de los espontáneos. En los distritos de Verden y Osterholz se imponen multas de 400 euros por entrar en los diques a pesar de la prohibición. En el sur de Sajonia-Anhalt, la policía también advirtió contra el acceso a los diques.

En Nabburg, Baviera, los equipos de rescate también tuvieron que lidiar con un piragüista que remaba en el Naab a pesar de las inundaciones. Volcó en Nochebuena y pudo ser rescatado y tratado de la consiguiente hipotermia. Los servicios de emergencia recuperaron además su canoa río abajo. En Lostau, la víspera de Año Nuevo, fueron encontradas varias personas en dudoso estado etílico y embutidas en una embarcación inflable para niños no apta para navegar en la zona inundada del Elba.