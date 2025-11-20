Un juzgado condena a Meta a pagar 479 millones de euros a decenas de medios por competencia desleal

Un juzgado de Madrid ha condenado a Meta, matriz de Facebook, a pagar 479 millones de euros a 87 editoras de prensa digital española y agencias de noticias integradas en AMI (Asociación de Medios de Información) por competencia desleal. La sentencia ... considera que la empresa de Mark Zuckerberg utilizó ilícitamente los datos personales protegidos de los usuarios para mejorar su publicidad en Facebook e Instagram y eso supuso una ventaja competitiva ilícita y significativa. La resolución aún no es firme, pero puede marcar un importante precedente.

«El tratamiento ilícito de esta enorme cantidad de datos personales supuso para Meta una ventaja competitiva que la prensa digital española no podía igualar», dice la sentencia emitida el 19 de noviembre de 2025 por el juzgado de lo Mercantil número 15 de Madrid.

Estima así parcialmente la demanda de los medios españoles. La sentencia se fundamenta en el artículo 15.1 de la Ley de Competencia Desleal (LCD), que considera desleal prevalerse en el mercado de una ventaja competitiva adquirida mediante la infracción de las leyes, en este caso, mediante la infracción del RGPD.

El caso de los medios españoles contra Meta se remonta a diciembre de 2023 con la presentación de la demanda, que ahora se traduce con una primera victoria, aunque provisional, para la prensa del país.