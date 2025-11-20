Suscribete a
Un juzgado condena a Meta a pagar 479 millones de euros a decenas de medios por competencia desleal

La sentencia argumenta que la plataforma usó de forma irregular los datos de los usuarios para la publicidad

Un juzgado de Madrid ha condenado a Meta, matriz de Facebook, a pagar 479 millones de euros a 87 editoras de prensa digital española y agencias de noticias integradas en AMI (Asociación de Medios de Información) por competencia desleal. La sentencia ... considera que la empresa de Mark Zuckerberg utilizó ilícitamente los datos personales protegidos de los usuarios para mejorar su publicidad en Facebook e Instagram y eso supuso una ventaja competitiva ilícita y significativa. La resolución aún no es firme, pero puede marcar un importante precedente.

