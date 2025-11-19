Suscribete a
ABC Premium

Sira Rego insiste en la prestación universal de 200 euros por hijo y Montero le pone pegas

Hacienda advierte a Juventud que se duplicarán subsidios y le recuerda el Ingreso Mínimo Vital

Sira Rego: «No habría tanto debate con la acogida de menores si los niños fueran blancos»

La Aemet lanza un aviso especial por nevadas en cotas bajas y temperaturas invernales: las zonas de España afectadas

Sira Rego, ministra de Infancia y Juventud
Sira Rego, ministra de Infancia y Juventud Belén Díaz

ABC

El Consejo de Ministros ha aprobado una declaración institucional con motivo del Día de los Derechos de la Infancia, que se celebra este jueves 20 de noviembre, en la que el Gobierno afirma que avanza hacia una prestación por crianza basada en criterios de «universalidad ... y equidad fiscal». Esta ayuda, impulsada por el Ministerio de Juventud e Infancia, se plantea como una prestación de 200 euros al mes por hijo a cargo. No obstante, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha insistido en la necesidad de evaluar previamente las ayudas existentes para evitar duplicidades.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app