Las familias que han tumbado el plan ideológico de Chivite en las aulas: «Adoctrinan con cosas sobre las que no hay consenso»

Mientras toda España estaba sumida en la oscuridad del apagón, el pasado lunes el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) tumbó el programa coeducativo 'Skolae', impulsado por el Gobierno socialista de María Chivite en Navarra, a raíz de una denuncia presentada por una ... veintena de familias. Sin entrar a valorar los contenidos, que parten de la asunción de las «desigualdades de género» para el desarrollo de toda una serie de actividades complementarias al currículum escolar para detectarlas y rectificarlas, el TSJN anuló el plan a principios del año pasado, alegando irregularidades en su tramitación. El Ejecutivo regional interpuso entonces un recurso ante el Tribunal Supremo, desestimado a mediados de este mes de febrero, y ahora el TSJN falla anulando la Orden Foral por la que en 2021 se aprobó dicho Plan de Coeducación, en desarrollo de la 'Ley Celaá' de Educación.

Una sentencia que ven como algo definitivo desde la asociación FamiliaE, quien aglutina la oposición a un plan que tacha de herramienta de «adoctrinamiento» al introducir una «visión de conflicto» entre hombres y mujeres, y controvertida desde el punto de vista antropológico, con fichas de aprendizaje como «¿A quién le gustaría ser del sexo contrario?». Sin embargo, según informó 'El Diario de Navarra', el Departamento de Educación del Gobierno autonómico defiende que el fallo no tiene efectos prácticos al existir otra orden de enero de este año que lo sortea. «Cambian una coma cada vez que hay una sentencia y ahí sigue», reconoce Ignacio Del Valle, secretario de FamiliaE.

El programa, que aborda asuntos como la sexualidad o la identidad de género en la escuela pública y concertada desde Infantil (0-3 años) hasta Bachillerato (18 años), fue impulsado en 16 centros durante la legislatura de Miren Uxue (Geroa Bai) en 2018, siendo anulado ya en 2020 por el TSJN ante las reclamaciones de asociaciones como Concapa (Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos). Recuperado tras el cambio de Gobierno, actualmente alcanza a 283 centros educativos con más de 100.000 alumnos, según datos del Ejecutivo. Y busca que estos desarrollen «las competencias que les permitan elegir el proyecto vital propio, desde la libertad y la diversidad de opciones, sin condicionantes de género, aprendiendo a identificar las desigualdades, a luchar contra ellas y a ejercer su derecho a la igualdad en el ámbito de su cultura, religión, clase social, orientación e identidad sexual, situación funcional, etc».

Noticia Relacionada La Justicia declara ilegal el programa educativo Skolae de Navarra que adoctrina sobre sexo e igualdad ABC la sentencia es firme y el gobierno navarro deberá asumir las costas procesales, que ascienden a varios miles de euros y serán cubiertas con los impuestos de todos los ciudadanos navarros

Esta descripción general se concreta a través de distintas iniciativas en el espacio educativo, que se ponen en marcha a través de un «grupo impulsor». Este, compuesto por docentes, realiza un diagnóstico y un Plan de Identidad Coeducadora, que registra las «acciones que garantizan la efectiva transformación del centro». Estas copan prácticamente todos sus ámbitos: físicos y de interacción social. Desde el lenguaje que tienen que emplear los docentes, pasando por biliografía y materiales de estudio, hasta las aulas, los pasillos, los aseos o el patio, donde Skolae llama a promover «las relaciones igualitarias y romper con las jerarquías sociales establecidas incorporando la mirada y la práctica feminista e interseccional».

Así, por ejemplo, partiendo de la base de que en el tiempo de asueto de los estudiantes se observan las «desigualdades de género», insta: «Teniendo en cuenta que no conviene eliminar los juegos con balón de manera impositiva, propondremos juegos más igualitarios para reducir la hegemonía del fútbol respecto a otros juegos y deportes». También, teniendo en cuenta la «igualdad y la diversidad», se crea el «Espacio de la imagen», en el que «se facilitan telas, pelucas, complementos, disfraces, etc., para posibilitar la transformación de la imagen rompiendo estereotipos y posibilitando la aceptación del propio cuerpo y la diversidad de cuerpos».

El «Rincón del cariño»

En ese mismo marco, llama la atención la referencia recurrente a los «masajes» en el ámbito educativo. Entre las muchas actividades que figuran en el plan se encuentra una titulada el «Rincón del cariño», pensada para la etapa de infantil, cuando los niños y niñas tienen entre 0 y 3 años, y que merece su transcripción completa. Como contenido del aprendizaje plantea hacer «de los momentos de cuidado unos momentos de relación privilegiada y gozosa con la persona adulta». Expone que en las aulas de Infantil el uso de los rincones debería hacerse con «perspectiva de género», y propone la creación de uno nuevo, «el rincón del cariño», donde haya «numerosos muñecos y muñecas de diferentes razas, para que la diversidad esté presente y todos nuestros niños y niñas tengan referentes de esta diversidad».

Entre los distintos juegos a realizar en este rincón, Skolae plantea la posibilidad de «tener momentos de relajación en el que las niñas y los niños aprendan a dar y recibir afecto a sus compañeras y compañeros, a través de pequeños masajes: tocando suavemente la cabeza, los brazos, los hombros o la espalda. Hacer de esos momentos de contacto y tranquilidad, momentos gratos que haga atractivo el cuidar del bienestar de las demás personas». Y añade: «En las escuelas de 0-3 se puede aprovechar el momento de cambiarles los pañales o de ir a dormir para hacer que esos momentos sean muy placenteros. Voz suave, masajes a los bebés, música suave y relajante. Si hacemos que los tiempos dedicados al cuidado sean agradables y placenteros, las criaturas pondrán en relación el cuidado con el disfrute».

Del Valle, que no está entre los denunciantes, entró a participar más activamente en FamiliaE a raíz de los comentarios que realizaban sus hijos sobre los contenidos. Tiene dos, que cursan Primaria y Secundaria. «En una sociedad plural no puedes adoctrinar en algo sobre lo que no hay consenso. Parten de una causa buena, como es el respeto entre el hombre y la mujer, pero en todo el programa existe un trasfondo ideológico», plantea. De hecho, denuncian que en su caso se niegan a transmitirles cuándo se van a impartir estos contenidos de coeducación, si bien aparentemente Skolae también pretende implicar a los familiares en el proceso de «transformación», dado que «sólo a través de la convergencia de los esfuerzos de la familia y de los centros, se conseguirá fortalecer las intervenciones llevadas a cabo con sus hijos e hijas».