La Justicia Europea desestima el rechazo de la Comisión a entregar al 'New York Times' los mensajes entre Von der Leyen y un directivo de Pfizer

El Tribunal General de la UE ha desestimado el rechazo de la Comisión Europea a entregar al periódico 'The New York Times' los mensajes intercambiados entre su presidenta, Ursula Von der Leyen y el director ejecutivo de Pfizer, Albert Bourla, acerca de la compra en miles de millones de euros de vacunas contra la COVID-19, informa Reuters.

Según ha expresado el propio periódico estos mensajes, que se enviaron entre el 1 de enero de 2021 y el 11 de mayo de 2022, podrían arrojar luz sobre los acuerdos en materia de vacunas.

La Comisión Europea había rechazado la solicitud, alegando que Von der Leyen no los había conservado. Tras ello, 'The New York Times' presentó una demanda contra el Ejecutivo europeo.

