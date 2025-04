El cardenal Jorge Mario Bergoglio ha sido el primer papa latinoamericano y el primer papa jesuita en la historia del papado. En la Capilla Sixtina ya dijo: «Soy un gran pecador. Confiando en la misericordia y paciencia de Dios, en el sufrimiento acepto». Ya en ... la plaza de San Pedro subrayará: «Rezad por mí, hagamos un camino de fraternidad, de amor y de confianza». Palabras que nos ayudarán a entender el hilo vertebrador de su Pontificado.

Francisco, Sucesor de Pedro, ha servido con la mayor dedicación pastoral y competencia a la Iglesia enviada al mundo para transmitir la salvación de Cristo a los hombres. En providencia era el Papa que en este periodo de tiempo la Iglesia necesitaba. No es momento de comparaciones pues Dios siempre da en gracia aquello que pide como misión a cada uno. Comprender la misión del Papa en la Iglesia no es sólo fruto de la iniciativa del hombre sino de la acción de Dios.

El papa Francisco cargó sobre sus hombros a quienes formamos la Iglesia y a todos los hombres de buena voluntad, siempre en actitud de escucha para responder a sus preguntas, dando preferencia a los más vulnerables y heridos de nuestra sociedad. Testigo de la verdad del Evangelio, de la trascendencia del hombre, y de la existencia de la vida eterna, ha sido la piedra donde tantas personas se han apoyado en las «tempestades de la duda», y en las «noches oscuras» de la peregrinación en la fe, viéndose como náufragos en una isla desconocida, sin más apoyo que su problemático yo y a merced de la nada, pero descubriendo que el amor de Dios arrastra al océano de la verdad y del bien que dan sentido a la existencia. Llenar nuestro vacío con lo inútil, arrancando las raíces de nuestro origen, es una pretensión vana que dificulta construir la ciudad de Dios sin anestesiar los hechos que molestan y borrarlos de nuestra mente.

Pedro manifestando: «Apártate de mí, Señor, que soy un hombre pecador», nos indicaba que no debemos tener miedo ni escondernos de la verdad de nosotros mismos, pues Dios sabe lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros, y nos llama a proclamar que Cristo es el Hijo de Dios hecho hombre y que sólo en Él encontramos palabras de vida eterna. En esta experiencia de fe el Papa ahora llorado, auténtico testigo de Cristo con la fuerza del Espíritu Santo, percibió claramente el contenido de la misión que se le encomendó en la Iglesia, reconociendo que «en el mismo Pedro el Señor recomendó la unidad. Le entrega el propio rebaño, siendo Cristo la Cabeza y Pedro como el símbolo de la Iglesia que es su cuerpo… Quería fortalecer el amor para reforzar así la unidad. De este modo el que es único apacienta a través de muchos y los que son muchos apacientan formando parte del que es único», como escribía san Agustín.

Misericordia, inclusión, justicia social, cuidado de los pobres, justicia económica, cuidado de la casa común, alegría y llamada a la santidad son los hilos con los que ha ido tejiendo el tapiz de su pontificado, y así lo reflejan sus actitudes y su magisterio desgranado en sus Encíclicas, Exhortaciones apostólicas, discursos y homilías, que han iluminado a «los que invocan el nombre del Señor» en una Iglesia que no es una sociedad de libres pensadores, sino la comunidad de quienes viven en comunión con el Papa para proclamar la fe en Cristo quien edifica la Iglesia.

La misión encomendada al Papa, no es una recompensa al mérito, sino un servicio: «Apacienta mis ovejas». Así lo vivió el papa Francisco que con discernimiento y determinación ha alentado la esperanza; ha proclamado la palabra de la Verdad que es el Evangelio de la salvación, llamando a la ternura y a la misericordia; y ha buscado la autenticidad del testimonio cristiano, fortaleciendo las raíces de la Iglesia, mirando al tronco y cortando las ramas secas para dar más fruto. Lo ha hecho con paciencia que es hija de la esperanza, pues los límites son del hombre, pero el poder es Dios, sabiendo que «el sostén de nuestra paciencia es la esperanza en el premio futuro».

Esto nos previene de todo fanatismo o del divinismo, muy ajenos al afecto y consideración que debemos tener al Papa. «¿Quién, escribía San Juan de Ávila, habrá que no siga al vicario de Cristo viendo que él sigue a Cristo». No es ajeno este ministerio a la realidad de la cruz: «Otro te llevará a donde no quieras», le dijo Jesús a Pedro.

Afirmar el señorío del Señor Jesús que nos libera, conlleva la oposición de los poderes que quieren esclavizar al hombre, pero no debemos olvidar que «hay que obedecer a Dios antes que a los hombres». También hoy seguiría diciéndonos: «Rezad por mí».