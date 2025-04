Siendo abulense, como comprenderán, es difícil esquivar la relación con Dios, que no con los pontífices. Os confieso mi atento seguimiento de su Santidad durante la pasada década. Fue la publicación de la Laudato Si' (Alabado Seas) el 25 de mayo de 2015 lo ... que revertió mi desinterés crónico hacia la Iglesia Católica.

A esta declaración le siguió un período marcado por cambios en la Curia que creía imposibles y que, habiendo sido enumerados en muchos obituarios personales, no repetiré. Para mí vivir en Roma durante el pontificado de Francisco reafirmó el relato alarmista de los 'Papa-boys' (Karlistas) del que solo tenía constancia oral. Se respiraba el cambio en la 'cittá' cuando llegué, especialmente en la compleja relación del catolicismo con el mundo, y por ende conmigo. Comprobé cómo ateos y agnósticos se acercaban con una curiosidad insólita a los brazos ovales de Bernini. Querían saber quién era Francisco y, como residente temporal, aquellos cercanos me preguntaban. Fue un síntoma incuestionable, se había despertado un afecto general con el que yo misma ya convivía.

Me instalé en el Gianicolo el año 2017. La vista privilegiada desde el estudio 30 de la Real Academia de España en Roma me permitía especular, como artista, sobre la sensación de tener Roma a mis pies. ¿Qué se siente en el balcón de la Basílica de San Pedro? En los nueve meses de estancia pensé recurrentemente en la Encíclica. La razón por la que compartía la vista con el Pontífice era el estudio de la obra de un excelso humanista creyente que, desencantado con la Iglesia, se reveló ridiculizando todo lo que había aprendido escribiendo en contra desde el anonimato como parte de L'Accademia degli Incogniti. Yo recorría el camino en sentido contrario, cuanto más paseaba Roma, más cercana la sentía. Pallavicino publicó un ofensivo y brillante libro titulado 'La retorica delle puttane' (1642). Fue su sentencia de muerte, no pudo esconderse de Urbano VIII. El texto sacrílego le valió su decapitación en Aviñón antes de cumplir 29 años. La herida emocional del jovencísimo escritor al que me dedicaba cada día, se sanaba con el texto que cuatro siglos después yo releía. Los 247 puntos de la Laudato Si' arrojaban esperanza sobre una institución hasta ese momento en las antípodas de las lecturas místicas que se escribieron en mi ciudad. Esas palabras fundacionales llegaron a millones de personas de toda condición y creencias concienciadas con la recuperación de la Casa Común: el planeta tierra. Tal fue la movilización que solo unos meses después tuvo lugar el Acuerdo de París que hoy vemos peligrar.

Julia de Castro, durante su estancia en Roma en 2017 Eva Blanch

Este lunes, el Maestro Gatti al mando de La Orquesta Estatal Sajona de Dresde, pedía un minuto de silencio en el Auditorio Nacional después de haber dedicado el Aria de la Suite en Re de Bach al difunto Papa. Toda la sala sinfónica nos pusimos en pie, desde estudiantes adolescentes hasta octogenarias abonadas. Un espectro de oyentes en un silencio compartido durante el que hemos honrado a un hombre irrepetible. Desconozco la creencia del director de orquesta italiano pero sé la de Pedro Almodóvar, al que ayer anuncié azarosamente la noticia del fallecimiento. La emoción de ambos artistas describe el legado que Jorge Mario Bergoglio nos ha dejado: el respeto al prójimo y la probidad, es decir, poner al bien público sobre el privado dando a entender que se beneficiará las causas públicas sobre la de los gobernadores.