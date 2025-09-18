El juicio contra la pareja de Juana Rivas se aplaza al 23 de octubre

El Tribunal Penal de Cagliari celebró la audiencia prevista contra Francesco Arcuri, expareja de Juana Rivas, acusado de maltrato físico y psicológico hacia sus hijos. La vista concluyó sin novedades de fondo y se fijó una nueva audiencia para el 23 de octubre, después de que la sesión de este jueves se aplazara por una cuestión procesal. Ni la madre ni los menores acudieron al tribunal, lo que marcó una jornada que, en contraste con la expectación en España, pasó desapercibida en Italia.

El aplazamiento se debió a la solicitud de la Fiscalía, apoyada por la defensa de Arcuri, de designar un tutor legal específico para el menor Daniel, de 11 años, en este procedimiento penal. Argumentaron que el tutor nombrado en el proceso civil de custodia «se ha desentendido». «Hay un conflicto de intereses. En Italia existe esta figura particular y debe ser el Tribunal quien lo designe», explicó a la salida de la audiencia uno de los abogados de Arcuri, Enrico Marcello. La defensa de Juana Rivas no planteó la petición, aunque tampoco se opuso, señalando que era una iniciativa de la otra parte.

El caso se arrastra desde 2017, cuando Juana Rivas permaneció en paradero desconocido con sus hijos en Granada para evitar entregarlos al padre, alegando que quería protegerlos de supuestos malos tratos. Fue condenada en 2018 por sustracción de menores, aunque en 2021 el Gobierno español le concedió un indulto parcial. Sin embargo, este verano volvió a protagonizar un episodio similar, reteniendo a Daniel en España durante siete meses antes de que la justicia ordenara su regreso con el padre.

«Va a salir absuelto»

En paralelo al procedimiento penal, la justicia civil italiana ya otorgó la custodia del menor a Arcuri. El niño regresó con su padre a Carloforte el 25 de julio. La defensa de Francesco Arcuri considera que la vista en Cagliari es solo un paso en un proceso que puede alargarse hasta seis años, la media que duran los juicios penales en Italia. Sus abogados aseguran que no hay dudas sobre el resultado final: su defendido será absuelto. «No tenemos ninguna duda de que va a salir absuelto. Sí, y mucho más con todas las evidencias que nos están dando hasta hoy», subrayan.

Recuerdan además que existen dos informes psicológicos, de 2019 y 2022, de más de 250 páginas, en los que se concluye que Juana Rivas es «una manipuladora de época» y que instrumentaliza a su hijo mayor como «brazo armado» en el conflicto contra el padre. «Es curioso que el indulto concedido a Juana Rivas estuviera condicionado a no reincidir. Ella aseguró en un informe penitenciario que se arrepentía y que jamás volvería a actuar así. Sin embargo, ocultó a su hijo menor durante siete meses y aquí no ha pasado nada», reprochan los letrados.

Disputa familiar

Mientras en Italia el caso ya no suscita interés mediático tras la sentencia civil, en España se mantiene viva la controversia política. Las fuentes jurídicas italianas consultadas por ABC señalan que esta diferencia de atención se debe a la fuerte politización que ha rodeado el relato de Rivas en España, asumido como bandera por colectivos feministas y parte del Gobierno. En Italia, en cambio, el proceso se percibe como una disputa familiar más, sin eco en la opinión pública.

La próxima cita será el 23 de octubre, cuando el tribunal retome un proceso que en España sigue siendo símbolo y en Italia apenas sobrevive como expediente judicial.