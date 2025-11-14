Suscribete a
Un jubilado se declara culpable de drogar y abusar de niños en un campamento de verano que él mismo dirigía

Jon Ruben, de 76 años, admitió 17 cargos en el Tribunal de la Corona de Leicester, tras inyectar sedantes en dulces para dejar inconscientes a los menores en Reino Unido

Jon Ruben, de 76 años se declara culpable de drogar y abusar de niños en un campamento de verano
Sergio D. Arcediano

Un hombre jubilado ha admitido ante la Justicia británica haber envenenado y agredido sexualmente a niños que participaban en un campamento de verano que él mismo dirigía. Jon Ruben, de 76 años y exveterinario, compareció ante el Tribunal de la Corona de Leicester, donde se ... declaró culpable de un total de 17 cargos en relación con los hechos.

