Un jubilado se declara culpable de drogar y abusar de niños en un campamento de verano que él mismo dirigía

Un hombre jubilado ha admitido ante la Justicia británica haber envenenado y agredido sexualmente a niños que participaban en un campamento de verano que él mismo dirigía. Jon Ruben, de 76 años y exveterinario, compareció ante el Tribunal de la Corona de Leicester, donde se ... declaró culpable de un total de 17 cargos en relación con los hechos.

Ruben reconoció haber abusado sexualmente de dos menores de nueve y diez años en el campamento de Stathern Lodge. Además, se declaró culpable de maltrato infantil hacia otras seis víctimas, todos varones de entre ocho y once años, quienes fueron drogados.

Ocho menores y un adulto fueron trasladados de urgencia al hospital tras la intoxicación

La Policía británica ha confirmado que los cargos también incluyen la posesión de tres drogas de Clase C (flubromazolam, diazepam y temazepam) y tres delitos por tener fotos de pornografía infantil.

La Fiscalía británica detalló ante el tribunal el 'modus operandi' del acusado. Según Mary Prior KC, fiscal del caso, Ruben invitaba a los niños a participar en un «juego de dulces» en sus habitaciones, dándoles golosinas que previamente había inyectado con las sustancias sedantes. La fiscal explicó que el acusado trituraba y filtraraba las drogas para inyectarlas, y que el propósito era «abusar sexualmente de los que elegía y asegurarse de que los demás estuvieran dormidos y no pudieran presenciarlo».

Noticia Relacionada Detenida una mujer por el atropello que dejó en coma y con una pierna amputada a un exjugador del Bournemouth e hijo de una estrella del Tottenham Sergio D. Arcediano La acusada, de 45 años, deberá comparecer ante el Tribunal de la Corona de Southampton el 1 de diciembre por causar lesiones graves por conducción peligrosa y bajo los efectos del alcohol

El acusado ha estado a cargo de campamentos de vacaciones para niños socialmente marginados y desfavorecidos durante al menos 27 años, utilizando su rol como profesor y como miembro destacado de una iglesia para seleccionar a los participantes.

La investigación policial se inició por las «preocupaciones» manifestadas por el hijastro

El hijastro realizó una segunda llamada de alerta después de que un grupo de niños del campamento presentara dificultades para despertarse o caminar. Tras un registro de sus pertenencias, la Policía descubrió drogas, vaselina, juguetes sexuales y jeringuillas. Ruben, que ejercía como secretario de la organización benéfica que gestionaba el campamento, fue arrestado en el aparcamiento de un restaurante.

El inspector jefe Holden, de la Policía de Leicestershire, calificó la investigación como «horrible, compleja y emotiva», y aseguró que el enfoque sigue estando en el bienestar y la protección de las víctimas. Por otra parte, la Oficina Independiente de Conducta Policial (IOPC) ha iniciado una investigación interna, ya que la Policía de Leicestershire admitió haber recibido un informe sobre niños enfermos el pasado 27 de julio, pero no visitó el campamento hasta el día siguiente.

Jon Ruben ha sido puesto en prisión preventiva a la espera de la vista para la imposición de la sentencia, prevista para el próximo 28 de noviembre.