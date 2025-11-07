Juanetes y próstata, las operaciones por las que más se espera en la sanidad pública, con más de cuatro meses

Los pacientes españoles esperan una media de 141 días para poder operarse del juanete o de 124 días para ser intervenidos de la próstata. Hasta junio de 2025 había en listas de espera para cirugías 832.728 personas, 15.612 menos que en la misma ... fecha del año anterior. Y la media de demora es de 118,6 días, 2,4 menos que a mediados de 2024. Aun así, aumentan los plazos para las intervenciones de Cirugía Plástica, que se demoran 259 días de media, de Cirugía Vascular (160 días) o de Cirugía Torácica (121 días). Y aunque disminuye respecto a hace un año, la espera para Neurocirugía o Traumatología siguen estando en las partes más altas de la lista.

