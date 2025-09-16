Suscribete a
ABC Premium

Jousef Kadri, el turista que pernoctó a 12 metros de Mati la noche del crimen: «Alguien tuvo que ver u oler el cuerpo»

La Policía indonesia no ha interrogado aún al huésped que pudo haberlo escuchado todo. ABC le entrevista en exclusiva

El caso Mati destapa la parálisis de la diplomacia española en Indonesia

Jousef Kadri, durante la entrevista en exclusiva con ABC
Jousef Kadri, durante la entrevista en exclusiva con ABC MAR MAS OLIVA

Joaquín Campos

Lombok (Indonesia)

Los agentes indonesios encargados de las pesquisas en torno a la desaparición –posterior asesinato– de Mati Muñoz jamás descolgaron el teléfono para conocer, al menos, la opinión al respecto de la única persona que durmió la noche del crimen a doce metros de la ... ferrolana. ABC ha hablado con Jousef Kadri, argelino de nacimiento y holandés de adopción, que explica todos los detalles de un caso cogido, como no podía ser de otra forma, por alfileres. Él y su esposa llegaron el día 1 de julio y marcharon el 7, seis días después.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app