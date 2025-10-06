'Jotas', el exetarra de la Flotilla que da clases de Economía en un instituto de Tudela

José Javier Osés Carrasco, alias 'Jotas', llegó al instituto público IES Valle del Ebro, en Tudela, el pasado 8 de enero como profesor de Economía. Fueron los estudiantes del centro los primeros en darse cuenta de que, al buscar a su nuevo profesor en Google, aparecía el mismo rostro con pendiente, cresta y un pasado en la banda terrorista ETA que tenían en frente. Estos días, su nombre volvía a la palestra al conocerse que viajaba en la Flotilla hacia Gaza en el Sirius, el mismo buque que la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau.

De hecho, no es el único exetarra que iba a bordo del Sirius, donde también viajaba la condenada por terrorismo Itziar Moreno Martínez, 'Hodei'. Osés Carrasco figura en las listas de Exteriores entre los 49 detenidos por Israel tras interceptar a la Flotilla. Aunque, al cierre de esta edición, ABC no pudo confirmar que fuera uno de los 21 españoles que ayer regresaban a nuestro país.

El alcalde de Tudela (UPN), Alejandro Toquero, asegura a ABC que en la localidad ribera no se habla de otra cosa, como también ocurrió al inició del curso pasado a cuenta de 'Jotas'. «Yo no sé si se ha cogido una excedencia o unos días de asuntos propios. Pero me consta que seguía dando clases en el instituto Valle del Ebro, algo que nos pareció entonces y nos parece ahora una auténtica vergüenza», refiere el regidor. Este diario tuvo acceso entonces a testimonios de padres anónimos que temían exponerse y denunciar la repulsión que les suscitaba la presencia en un entorno académico de un exconvicto. Sin embargo, el colegio, así como la presidenta de la asociación de padres, redujeron el sentir de otros progenitores a «quejas de pasillo». Lo cierto es que ninguna familia llegó a presentar en aquel momento quejas formales. El consejero de Educación, el socialista Carlos Gimeno, sí que reconoció que la presencia de 'Jotas' en el instituto «preocupaba, inquietaba y desagradaba».

Ocho años de cárcel

El integrante de la Flotilla fue condenado en Francia a 8 años de cárcel por pertenencia al aparato logístico-militar de ETA. El mismo Osés reconoció su pertenencia a la banda terrorista antes de ser condenado. En 2009, había huido a Francia después de que la Audiencia Nacional le dejara en libertad bajo fianza por su participación en 40 actos de violencia callejera en Navarra entre 2004 y 2007. En 2018, tras cumplir condena en Francia, fue expulsado a España.

Cambio de la tiza por la kufiya palestina

La normativa de Acceso a la Función Pública determina que para poder presentarse a una oposición, como la docente, existe el requisito de «carecer de antecedentes penales por la comisión de delitos dolosos, requisito que deberá poseerse antes de finalizar el plazo de presentación de la documentación para efectuar el nombramiento como funcionario en prácticas». La cuestión es que Osés fue condenado a 8 años de cárcel por un tribunal francés. El consejero de Educación navarro se terminó resignando: «No podemos hacer otra cosa que cumplir la ley, pues no está inhabilitado para dar clases».

A raíz de la polémica por la presencia de Osés en las aulas de Tudela, la presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, presentó dos iniciativas con el fin de impedir que condenados por terrorismo puedan trabajar con menores en Navarra. «Un agresor sexual no puede dar clases, queremos que un terrorista tampoco», aseguró en declaraciones a ABC. Sin embargo, la ley sigue sin cambiar y lo único que ha apartado a 'Jotas' de la pizarra es enrolarse en la Flotilla. Cambiar la tiza por la kufiya.