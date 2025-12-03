Suscribete a
Viaje al corazón de la fe

Ante el Patriarca de Constantinopla y los jefes de las iglesias de Oriente, el Papa ha defendido la plena comunión y el respeto de las legítimas diferencias

León señala el centro

Argüello señala el núcleo que ilumina todo

El Papa León XIV bendiciendo a los familiares de las víctimas de la explosión del puerto de Beirut en 2020.
El Papa León XIV bendiciendo a los familiares de las víctimas de la explosión del puerto de Beirut en 2020. efe
José Luis Restán

José Luis Restán

Ante las ruinas de la antigua basílica de San Neófito, donde los padres del Concilio de Nicea formularon el Credo, y en presencia del Patriarca de Constantinopla, el Papa León XIV ha lanzado una pregunta que explica por sí misma el sentido de su ... viaje: «quién es Jesucristo en la vida de las mujeres y los hombres de hoy, ¿quién es para cada uno de nosotros? Es una pregunta que nos interpela en primer lugar a los cristianos, porque como dijo León nada más ser elegido Papa, y ahora ha repetido, corremos el riesgo de reducir a Jesucristo a una especie de líder carismático o superhombre, y eso sólo conduce «a la tristeza y la confusión». Porque si Jesús es sólo un hombre, aunque fuese el mejor, ¿cómo podría salvarnos? Para nosotros sería apenas una inspiración, algo incapaz de sostener la vida y de llevarla a su plenitud. Por eso, lo que estaba en juego en Nicea es lo mismo que está en juego hoy: la audacia de anunciar que «Cristo Jesús no es un personaje del pasado, que es el Hijo de Dios presente entre nosotros que guía la historia hacia el futuro que Dios nos ha prometido». Sin este anuncio, que sonaba y sigue sonando escandaloso, los cristianos seríamos los más tontos de los hombres (San Pablo dixit) y la Iglesia poco más que una organización benéfica.

