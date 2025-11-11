Suscribete a
El milagro de la Iglesia en China

El Papa mantiene un diálogo para entender cómo puede la Iglesia continuar su misión, respetando la cultura y los condicionantes políticos

Una mujer reza al exterior de una iglesia católica en Baoding, al norte de la provincia china de Hebei
José Luis Restán

En la entrevista concedida por el Papa a la periodista Elise Allen, dentro de su primera biografía, León XIV se refiere a la espinosa cuestión de China y reconoce su gran dificultad. Por un lado, asegura que seguirá las huellas de sus predecesores, pero ... también anuncia que mantiene diversos diálogos para entender cómo puede la Iglesia continuar su misión, respetando la cultura y los condicionantes políticos, y también atendiendo a la situación de muchos católicos que durante años han experimentado opresión a la hora de vivir libremente su fe. Está claro que el acuerdo alcanzado por la Santa Sede con el gobierno chino sigue suscitando incomprensión y recelos, y el balance de su aplicación presenta muchos claroscuros.

