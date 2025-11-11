En la entrevista concedida por el Papa a la periodista Elise Allen, dentro de su primera biografía, León XIV se refiere a la espinosa cuestión de China y reconoce su gran dificultad. Por un lado, asegura que seguirá las huellas de sus predecesores, pero ... también anuncia que mantiene diversos diálogos para entender cómo puede la Iglesia continuar su misión, respetando la cultura y los condicionantes políticos, y también atendiendo a la situación de muchos católicos que durante años han experimentado opresión a la hora de vivir libremente su fe. Está claro que el acuerdo alcanzado por la Santa Sede con el gobierno chino sigue suscitando incomprensión y recelos, y el balance de su aplicación presenta muchos claroscuros.

La noticia de la reciente muerte del obispo Julius Jia Zhiguo nos permite contemplar como en un gran fresco la aventura (casi diría la epopeya) de la Iglesia en China durante los últimos sesenta años y, también arroja luz sobre las dificultades del momento actual. Entre 1963 y 1978, siendo un joven seminarista, padeció sucesivos periodos de cárcel y «reeducación mediante el trabajo». Finalmente, tras la vorágine de la Revolución Cultural, fue ordenado sacerdote en 1980 y al poco tiempo fue consagrado obispo de la diócesis de Zhengding, en la región de Hebei, de forma clandestina.

No llevaba la cuenta de las veces que fue detenido. Sus guardianes le reprendían porque ordenaba sacerdotes y él les explicaba con calma que esa era su vida y su tarea como obispo, provocando en ellos una mezcla de irritación y de asombro. Julius Jia decía que su vida consistía en hablar de Jesús, y que no tenía otra cosa que decir o hacer, y lo hacía con toda paz, también a los que periódicamente le detenían. Cuando le instaban a proclamar la independencia respecto de la Iglesia de Roma, una de las exigencias con las que le martillaban constantemente, él replicaba que como obispo católico debía estar en plena comunión con el Papa. Evidentemente, esta es una de las cosas que más costaba entender a las autoridades chinas. Y aunque algo se ha avanzado, la dificultad continúa.

Puede resultar curioso, pero a pesar de lo que había sufrido, el obispo Julius Jia Zhiguo, que nunca fue reconocido como tal por Beijing, entendía perfectamente los esfuerzos de Benedicto XVI y de Francisco por encontrar una vía de acuerdo con el gobierno chino. «Se puede encontrar una manera de tener en cuenta las expectativas del gobierno, decía, pero sin confundir las cosas: los nombramientos deben venir del Papa; nosotros confiamos en el Papa porque confiamos en el Señor que sostiene y guía a su Iglesia». A su edad no se hacía falsas ilusiones, pero lo que dominaba su conciencia no era ni un análisis personal ni un sentimiento de revancha, sino sencillamente ser hijo de la Iglesia.

En las últimas décadas eligió vivir en una casa que acogía a setenta huérfanos, muchos de ellos con discapacidad, cuidados por religiosas. Entre ellos vivió como siempre había hecho, dando testimonio de Jesús. Su cuerpo ha sido sepultado en el cementerio de su pueblo natal. Como dice el periodista de la Agencia Fides, Gianni Valente, «el pueblo de Dios hallará consuelo en su memoria y en su vida ejemplar, así sigue caminando, en la historia, el milagro de la Iglesia en China». Y quizás de su hermosa vida puedan aprender también los que discuten acaloradamente y creen tener la solución de todos los problemas.