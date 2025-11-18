Según algunos, las aguas bajaban revueltas en torno a la Asamblea Plenaria de otoño de la Conferencia Episcopal. Lo cierto es que el encuentro previo de la Comisión Ejecutiva con León XIV no ha tenido nada que ver con el examen al que, ... según algunos, el Papa iba a someter a los obispos españoles, y cuya calificación ya se habían encargado algunos de poner de manera preventiva en forma de suspenso. Por el contrario, el encuentro fue de gran cordialidad, el Papa escuchó con mucha atención, dialogó con los obispos sobre los grandes desafíos actuales para la evangelización y confirmó el camino fundamental de la Iglesia en España. Y todo parece indicar que no tardaremos en poder recibirle en España.

Al inicio de la Plenaria, el presidente de la CEE, Luis Argüello, ha desplegado un diálogo muy rico y matizado entre la propuesta cristiana y el actual momento histórico con sus esperanzas y tribulaciones. La Iglesia debe discernir los cambios que se presentan y las preguntas que se plantean sin ingenuidad, pero con disponibilidad. Y debe acuñar un nuevo lenguaje (obras y palabras) para llevar adelante el diálogo de la evangelización. Por eso ha levantado acta del amplio debate social suscitado por lo que algunos llaman un nuevo «momento católico» o, como él prefiere, el regreso de unas «coordenadas espirituales que parecían proscritas». Argüello no se deja cautivar por ciertos resplandores, pero tampoco tira de escepticismo. Esta nueva apertura, con todos sus límites, desvela la antigua proclamación de Agustín de Hipona: «nos hiciste, Señor, para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti».

Ante las diversas búsquedas de espiritualidad, Luis Argüello subraya la pertinencia y actualidad de la propuesta de la fe contenida en el Credo. De esa fuente nace un marco de referencia que ha querido precisar en sus elementos esenciales: Dios creador y Padre, Dios redentor del hombre y Dios Espíritu Santo que acompaña con su amor nuestro camino; el hombre, varón y mujer, razón que busca la verdad y libertad para adherirse a ella; la familia, genealogía y biografía de la persona; el reino de verdad, justicia y paz para toda la familia humana, desde los más pobres; y la Iglesia, pueblo entre los pueblos, tienda de encuentro y hospital de campaña, escuela de reconciliación y comunión.

Por otra parte, ha sido importante la atención dedicada en el discurso a la quiebra de la cohesión social que denuncian los datos del Informe FOESSA. Es una herida que no se cura sólo con mejores políticas (siempre necesarias) sino con un cambio ético y cultural que los católicos debemos promover a la luz de la Doctrina Social de la Iglesia. También ha dedicado Luis Argüello una parte de su discurso a la inhumanidad del aborto, cuyos dramas hoy se pretenden esconder bajo la alfombra. El presidente de la CEE ha mostrado la extrema irracionalidad a la que se ha llegado con una «bioética al servicio de la biopolítica», y ha señalado también que una perspectiva católica no puede quedarse solo en la afirmación de la defensa de la vida y la lucha contra el aborto, sino que ha de mirar a la madre, al padre y a las circunstancias sociales y económicas que rodean el embarazo, la gestación y los primeros años de vida. «Nada justifica acabar con la vida de un ser humano en gestación, pero un verdadero apoyo a la vida pide abordar todas las circunstancias concomitantes».

La Plenaria ha coincidido con los cincuenta años de la muerte de Franco y de la proclamación del Rey, y Argüello no ha querido eludir la cuestión. Tras describir el papel de la Iglesia en aquel gran giro histórico, ha propuesto para los próximos tres años, hasta el 50 aniversario de la Constitución, un esfuerzo de purificación de la memoria que permita superar la polarización ideológica y ahondar en la reconciliación que habíamos logrado en la Transición. También propone abordar las causas profundas de la crisis de las democracias liberales y el auge de los populismos, y revitalizar la vida democrática asegurando la separación de poderes, el principio de legalidad, la dignidad de cada ciudadano y el bien común. En plena crisis de confianza en la política, subraya que los católicos estamos llamados a colaborar en la edificación de la ciudad común «a través del elogio de la razón, la amistad social y la acción iluminada por la Doctrina Social de la Iglesia». Y concluye significativamente con una cita del cardenal Fernando Sebastián: «no es un sueño pensar que los católicos españoles pueden llegar a ser los más leales y decididos defensores de la democracia».