León XIV viaja a la historia

El papado contemporáneo no se entendería sin los viajes de los pontífices que ponen en valor la universalidad, catolicidad, de la Iglesia y la compañía de vida que forma parte del ejercicio del ministerio de Pedro

El Papa con el sultán Ahmed Mosque
José Francisco Serrano Oceja

El papado contemporáneo no se entendería sin los viajes de los pontífices que ponen en valor la universalidad, catolicidad, de la Iglesia y la compañía de vida que forma parte del ejercicio del ministerio de Pedro, que preside a las comunidades cristianas en la caridad. ... Se está insistiendo, con razón, que este primer viaje apostólico de León XIV tiene como finalidad el encuentro interreligoso y el ecumenismo, la fe común de los creyentes en un único Dios que siembra paz y justicia en el mundo.

