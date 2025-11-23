Una de las debilidades estructurales del catolicismo español en su historia contemporánea ha sido la politización de la fe. Conmemoramos estos días la muerte de Franco y el inicio de una nueva etapa en la que la Iglesia jugó un papel esencial, no suficientemente ... reconocido, ni parece asimilado. El concepto que ha sintetizado la relación entre la Iglesia y el Estado franquista es el de «nacionalcatolicismo».

Hubo quien lo calificó como «mote» y al que, desde el estudio de la historia, habría que relacionar con lo que fue y significó el catolicismo nacional. Más allá de las polémicas historiográficas, como señala don Vicente Cárcel Ortí agudamente en su reciente «Pío XII 'El Papa por España'», está claro que la religión católica fue un factor constitutivo de la unidad política y cultural de la nación española en esa época.

La Iglesia católica en España hizo su transición antes de la Transición. Eso supuso, entre otras razones, que el Concilio Vaticano II frustrara la continuidad del nacionalcatolicismo como teología política y como modelo y proyecto político de Estado.

Los mismos políticos e historiadores que constatan ahora que la transición política fue una operación de las élites para seguir manteniéndose en el poder, y que por tanto fue una Transición política mentirosa, son los que consideran que la Iglesia se implicó en este proceso como forma de supervivencia a la espera de mejores tiempos, que llegaron con el pontificado de Juan Pablo II y la vuelta a una Iglesia legitimadora de posiciones políticas de derecha.

Ahora, dirán, de extrema derecha. Son los mismos que tienen una obsesión patológica con la Basílica de la Santa Cruz de El Valle de los Caídos y con la comunidad benedictina. Lo que allí se está haciendo, y lo que se va a hacer, representa una de las actuaciones ideológicas más graves de nuestra reciente historia. La Iglesia no está allí porque fuera franquista, ni porque viviera en un régimen nacionalcatólico, sino porque es un ámbito de reconciliación, paz y justicia. Humillar a la historia trae nefastas consecuencias. También para quienes colaboran en esta inaugurada forma de contienda.