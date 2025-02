En contra de los que afirmaban algunos científicos sociales, la secularización no ha supuesto el fin de la religión, su desaparición, sino su transformación. De este hecho se deduce que el concepto de religión es mucho más dinámico, vivo, complejo y diverso que lo que ... pensaban sus enterradores. La religión no se había ido sino que sufría un cambio conducente a nuevas formas, de entre las cuales hay que destacar las que la convierten en ideología de política identitaria, las que agudizan la dimensión de la espiritualidad, las que se articulan como un humanitarismo o el fenómeno cada vez más extendido de quienes se consideran creyentes, por lo tanto no ateos, pero que están y viven fuera de las religiones organizadas.

Este cambio, que entre otros han certificado J. Micklethwait y A. Wooldridge en su clásica obra 'El regreso de Dios. Como el resurgimiento de la fe cambiará el mundo', está interpelando de forma decisiva a la Iglesia. Se podría decir que hoy el principal competidor de la Iglesia no es el laicismo o el humanismo secular o el ateísmo, sino la religiosidad que se escapa al control de la Iglesia misma. En cierto sentido la fe se ha salido de su límites institucionales y la Iglesia ha perdido el monopolio de la religión y de la espiritualidad. Este contexto explica determinadas decisiones de los líderes eclesiales, por ejemplo el Papa con algunas de sus actuaciones, por salir del círculo de lo institucional, incluso por mantener un discurso hipercrítico con algunos ámbitos, llámese el Vaticano, o algunas imágenes como el ejercicio funcionarial del sacerdocio. La influencia de la Iglesia en la sociedad depende de su capacidad de ofrecer argumentos convincentes. La Iglesia ya no puede apoyarse, ni debe, en otros tipos de poder. Todo con tal de que el público secular no vea a la Iglesia como un grupo de indignados que se centran obsesivamente en determinadas cuestiones (aborto, homosexualidad…). Sería urgente que se acabara la impresión de que la sociedad sabe hoy más en contra de qué están los católicos que lo que proponen y lo que pueden aportar.

