Joan Guirado se incorpora a ABC para reforzar el área política

Joan Guirado se incorpora a la redacción de ABC para reforzar el área de política. Entre sus funciones en el periódico de Vocento está la investigación sobre lo que ocurre en los grandes partidos como en la relación del Gobierno con las comunidades autónomas.

Guirado llega al periódico de Vocento procedente de 'Vozpópuli', donde siguió la actividad del presidente del Gobierno, el PSOE y la Casa Real. Anteriormente formó parte de la redacción de 'Ok Diario' y fue delegado de 'El Món' en Madrid. A nivel institucional también ha desarrollado su carrera como jefe de gabinete del exportavoz adjunto de CiU en el Congreso y en el área de comunicación y marketing del Girona Futbol Club. A lo largo de su carrera ha cubierto sobre el terreno asambleas de la ONU y de la OTAN, cumbres del G-20 y del G-7, el golpe que se vivió en Venezuela en el año 2017, la explosión del volcán de La Palma, la crisis migratoria en Canarias y Lampedusa o la invasión rusa de Ucrania.

Además de su labor en ABC es autor de tres libros y colabora como analista en distintos programas como 'Espejo Público', de Antena 3, 'En boca de todos' de Cuatro, 'Buenos Días' y '120 minutos' de Telemadrid, 'Aquí y ahora' y 'Buenos días', de Aragón TV, 'Buenos días' y 'El Enfoque', de Onda Madrid y 'Buenos días', de Aragón Radio.