Javier Martínez-Brocal, corresponsal de ABC en El Vaticano, analiza el primer viaje apostólico de León XIV: «Ejercerá como líder geopolítico»

El Papa León XIV comienza este jueves su primer viaje apostólico, que tendrá como destino dos países de Oriente Medio. El recorrido, desde el 27 de noviembre al 2 de diciembre, se adentrará en Turquía y Líbano, con una parada en Nicea para la ... celebración ecuménica del Concilio de hace 1.700 años. Javier Martínez-Brocal, corresponsal de ABC en El Vaticano, analiza qué se puede esperar de este primer gran viaje internacional del Santo Padre.
