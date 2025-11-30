En la actual Turquía, abrumadoramente musulmana y suní, rastrear las huellas del cristianismo te convierte en aventurero de lo arcaico. Las fuentes cristianas en Turquía son harto conocidas a la vez que olvidadas tras siglos bajo el mazo otomano. Lo que en Occidente llamamos la ... caída de Constantinopla (1453), los turcos lo entienden como la conquista de Estambul (leer 'La caída de Constantinopla' de Steven Runciman debiera ser de obligado cumplimiento). Muchísimo antes, en 1204, el cristianismo oriental sufrió su mayor afrenta con el saqueo de Constantinopla por parte de la IV Cruzada y del breve periodo del Imperio Latino. Cuando un Papa de Roma visita Turquía (Pablo VI, Juan Pablo II, Benedicto XVI, Francisco), el catolicismo ha de recordar también su gran mancilla.

Turquía es como volver a donde las fuentes de Cristo, también profeta para el islam. San Pablo llevó la prédica de Jesús por los pagos de Anatolia. En Antioquía –aquí la tierra tiembla de seísmo en seísmo– los primeros cristianos recibieron su nombre como tales cristianos. Cerca de Éfeso, en Meryen Ana, se halla la casa donde se cree que la Virgen María pasó sus postrimerías acompañada de San Juan Evangelista, quien moriría aquí también, en Éfeso. Los cristianos suelen olvidar que los musulmanes también veneran a la Virgen María, a la que llaman como «la hija de Imran», y que el Corán cita su nombre hasta 70 veces (muchísimo más que en los Evangelios).

El viaje papal de León XIV celebra la conmemoración del primer concilio que ahormó el cristianismo en torno a un credo conjunto (luego vendría la consabida bifurcación entre ortodoxos y latinos). El Concilio de Nicea (325) se celebró en la actual Iznik (Nicea en turco). Cuando el Papa León XIV admiraba la fastuosidad de Sultanahmet (la Mezquita Azul erigida en 1616 por el manirroto sultán Ahmet I), quizá ya sabría que sus 21.043 azulejos en color azul cobalto y rojo sanguina proceden de Iznik, donde antaño la cerámica pintada y vidriada alcanzó un primor inigualable. Sonaron de fondo en el exterior los grajos habituales del entorno por Sultanahmet y se colaron bajo la inmensa aljama los habituales gatos de Estambul. Dos detalles no menores en la vastísima urbe donde la barahúnda insoportable y el tráfico atroz.

La presencia cristiana en Estambul (casi toda ortodoxa griega, armenia y católica) es hoy prácticamente testimonial más allá del visible patrimonio. En Muerte en Estambul, dentro de la saga del comisario Jaritos del escritor Petros Márkaris, seguimos el rastro de la lánguida comunidad griega por distintos barrios (Kurtuluş, Tarlabaşi, Kumkapi) según los cadáveres que se van hallando tras haber sido envenenados con empanadas rellenas con pesticidas. El propio Márkaris es ejemplo del gran crisol que se da junto al Bósforo. Nació en Estambul, en el barrio de Tatavla (hoy Kurtuluş), de padre armenio y madre griega (un espanto para un turco nacionalista). El intercambio de poblaciones en 1923 entre Turquía y Grecia (tras el año de la catástrofe en 1922 para los griegos de Asia Menor) y el pogromo de 1955 provocaron un éxodo de griegos ortodoxos por tandas y el apagamiento del Kirieleison del Mar Negro al Mármara. Que perviva el Patriarcado Ecuménico de Constantinopla a las faldas del barrio de Fener es una maravillosa anomalía del tiempo. Entre popes, liturgias y solemnidades arcaicas pero bellísimas aun en tiempos de TikTok, León XIV mostró su respeto ante el longevo Bartolomé I.

El Papa visitó también la catedral católica del Espíritu Santo. Se halla casi escondida en la avenida Cumhuriyet, entre la gran plaza Taksim y la zona de Nişantaşi, donde el Nobel turco Orhan Pamuk suele trazar sus novelas cual alegorías de mapas callejeros. Un medallón con el rostro del Papa Juan XXIII (el llamado 'amigo de los turcos' de cuando era delegado apostólico del Vaticano en Turquía), preside la entrada al templo (otra estatua suya se halla en la iglesia católica, de impronta veneciana, de San Antonio de Padua, situada en Istiklâl, la antigua Rue de Pera). También en la entrada a la catedral del Espíritu se halla la estatua de Benedicto XV, el Papa que en 1915 habría de apelar a la piedad, en soledad y sin ser escuchado, por los cristianos masacrados en el controvertido genocidio armenio.

Mientras escribo estas líneas, el Papa León XIV se hallaba celebrando la Eucaristía entre 4.000 católicos de rito latino, pero sin olvido de los hermanos armenios (católicos y apostólicos), siriacos, asirios e incluso protestantes. Una inmensa cruz blanca, tal vez más propia para telepredicadores, presidía el acto litúrgico en el pabellón multiusos Volkswagen Arena, en Maslak (no lejos de los zigurats y rascacielos del distrito financiero en Levent). Curiosamente el presidente turco Erdogan, que ha tratado con suma cortesía a León XIV (su deriva autocrática no toca ahora), expresó en su día su aversión a que estadios y complejos deportivos en Turquía llevasen nombres con el término Arena. Remitía, a su parecer, al circo romano en el que los cristianos eran desguazados por las fieras.