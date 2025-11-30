Suscribete a
ABC Premium
Directo
Manifestación del PP contra el Gobierno de Sánchez en Madrid

Turquía, el crisol de Dios

Turquía es como volver a donde las fuentes de Cristo, también profeta para el islam. San Pablo llevó la prédica de Jesús por los pagos de Anatolia. En Antioquía, los primeros cristianos recibieron su nombre como tales cristianos

El Papa León XIV durante la
El Papa León XIV durante la reuters

Javier González-Cotta

Esta funcionalidad es sólo para registrados

En la actual Turquía, abrumadoramente musulmana y suní, rastrear las huellas del cristianismo te convierte en aventurero de lo arcaico. Las fuentes cristianas en Turquía son harto conocidas a la vez que olvidadas tras siglos bajo el mazo otomano. Lo que en Occidente llamamos la ... caída de Constantinopla (1453), los turcos lo entienden como la conquista de Estambul (leer 'La caída de Constantinopla' de Steven Runciman debiera ser de obligado cumplimiento). Muchísimo antes, en 1204, el cristianismo oriental sufrió su mayor afrenta con el saqueo de Constantinopla por parte de la IV Cruzada y del breve periodo del Imperio Latino. Cuando un Papa de Roma visita Turquía (Pablo VI, Juan Pablo II, Benedicto XVI, Francisco), el catolicismo ha de recordar también su gran mancilla.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app