Japón bate 17 récords de temperatura en un solo día

Japón batió este lunes 17 récords de temperatura, después de haber vivido los meses de junio y julio más calurosos desde que hay registros, indicó la agencia meteorológica nacional. La ciudad de Komatsu, en la región de Ishikawa, alcanzó 40,3 ºC el lunes.

En Toyama, una ciudad de la prefectura del mismo nombre, se registraron 39,8 °C, la temperatura más alta desde que se tienen registros. Otras quince localidades, tanto ciudades como pueblos, registraron nuevos máximos de entre 35,7 °C y 39,8 °C, añadió la agencia, que supervisa temperaturas en más de 900 puntos en Japón.

El 30 de julio, Japón experimentó su temperatura más alta jamás registrada, 41,2 °C, en la región de Hyogo. La temporada de lluvias terminó tres semanas antes de lo habitual en las regiones occidentales de Japón, otro récord.

Japón registró este año su junio y julio más calurosos desde que comenzaron los registros en 1898, y la agencia meteorológica advierte de más «calor severo» en los próximos meses. En tanto, Corea del Sur alcanzó este año el segundo mes de julio más caluroso en sus registros, con un promedio de 27,1 ºC, según el organismo meteorológico, que comenzó a registrar datos en 1973.

Expertos advierten que los queridos árboles de cerezo japoneses florecen más temprano debido al clima más cálido, y a veces no florecen completamente debido a que los otoños e inviernos no son lo suficientemente fríos para provocar la floración. Según los científicos, las olas de calor se están volviendo más intensas y frecuentes en todo el mundo debido al cambio climático causado por el ser humano, y Japón no es una excepción.