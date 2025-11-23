Suscribete a
Italia se divide ante la pareja que cría a sus tres hijos en pleno bosque

La suspensión de la patria potestad a una pareja anglo-australiana, que presumía de vivir «en armonía con la naturaleza» en los bosques de Abruzos, reabre el debate sobre la crianza alternativa, mientras la intervención de Meloni y Salvini desata un choque con la magistratura

El vicepresidente del gobierno italiano, Matteo Salvini, ha salido en defensa pública de la familia que vivía aislada en el bosque
El vicepresidente del gobierno italiano, Matteo Salvini, ha salido en defensa pública de la familia que vivía aislada en el bosque Ep
Ángel Gómez Fuentes

Roma

En Italia casi todo se politiza. No es extraño que un terremoto social, legal y político sacuda al país transalpino ante la decisión del Tribunal de Menores de L'Aquila de suspender la patria potestad a un matrimonio -el británico Nathan Trevallion y la ... australiana Catherine Birmingham- y de alejar a sus tres hijos menores (de ocho y seis años, estos últimos gemelos) para trasladarlos a una comunidad protegida.

