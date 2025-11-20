Suscribete a
Directora general de la Asociación de Medios de Información

Irene Lanzaco: «Resulta curioso que Meta tuviera en el juicio más abogados que empleados en España»

La directora general de la asociación que agrupa a los medios españoles celebra la sentencia contra la matriz de Facebook y denuncia el oscurantismo de la compañía

Irene Lanzaco, directora general de AMI
José A. González

José A. González

En su tarjeta de presentación pone «directora general de la Asociación de Medios de Información (AMI)». En la práctica, representa los intereses de más de 80 medios españoles. Su nombre es Irene Lanzaco y es la artífice de la demanda que, a principios del ... mes de octubre, sentó a la todopoderosa Meta —la matriz de Facebook, WhatsApp e Instagram— en el banquillo de los juzgados madrileños. No ha llegado el final del camino que inició en diciembre de 2023, cuando —cuenta Lanzaco— paseando por una estación de esquí con una amiga, CEO de una agencia de publicidad digital, recibió una alerta en el móvil de un medio internacional: «Irlanda sanciona a Meta por haber vendido publicidad segmentada sin disponer de base jurídica legitimadora para ello». Ahí vio —señala— «un claro caso de competencia desleal». Allí empezó y ahora sigue…

