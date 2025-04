Investigadores de la UAB descubren la bacteria de la peste negra en una necrópolis del siglo XIV en Cataluña

Aunque la emergencia sanitaria originada por el Covid-19 acabó con la vida de 6,3 millones de personas, la peste negra sigue siendo la mayor pandemia de la historia. Surgida entre los años 1346 y 1353 por la bacteria 'Yersinia pestis', esta enfermedad tuvo un coste de alrededor de 50 millones de habitantes, más de la mitad de la población de Europa en el siglo XIV. En ese sentido, aunque en 2022 se descubrió el origen de la afección cerca del lago Issyk Kul, la actual Kirguistán, esta enfermedad sigue siendo uno de los mayores misterios de la humanidad. Sin embargo, investigadores de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) han arrojado algo de luz sobre cómo afecto esta pandemia en España.

La investigación tuvo lugar tras el descubrimiento de una necrópolis enterrada bajo el edificio de Cal Pa i Figues, que fue derruido para ampliar la sede del Museo de las Culturas del Vino de Cataluña (VINSEUM). En ese sentido, según ha revelado el estudio antropológico de los restos encontrados que comenzó en 2018 y fue coordinado por Núria Armentano, arqueóloga y antropóloga de la UAB y responsable del Laboratorio de Paleopatología del Museo de Arqueología de Cataluña (MAC), se recuperaron «los restos de 129 individuos, una sesentena de ellos menores de edad», lo que permitió abrir varios interrogantes sobre las circunstancias de su muerte y la forma de enterrarlos.

El estudio genético

Para realizar dicha investigación, se analizó el material genético de 16 de estos individuos en un estudio liderado por Cristina Santos y Assumpció Malgosa, profesoras del Departamento de Biología Animal, Biología Vegetal y Ecología, y en el que participaron los estudiantes de máster y doctorado Silvia Quintana-Sánchez, Cristina Amor-Jiménez y Daniel R. Cuesta-Aguirre.

Noticia Relacionada La revolución médica del Imperio español que cambió el mundo y la Leyenda Negra no quiere que sepas Manuel P. Villatoro Gonzalo Gómez García derriba el mito del atraso médico del siglo XVI en su nuevo libro

La presentación de los resultados del estudio, que fueron financiados por el Departamento de Cultura de la Generalitat de Cataluña, tuvo lugar el pasado 19 de mayo en el museo VINSEUM, en Vilafranca del Penedès. En consecuencia, según se ha revelado en una nota de prensa publicada en la página web de la UAB, se pudo analizar el material genético de los 16 individuos con dos metodologías diferentes, lo que les permitió «detectar de manera dirigida 'Yersinia pestis', pero también identificar otras bacterias y patógenos presentes en las muestras, como podría ser la bacteria responsable de la caries». Revelando que el ADN de la bacteria 'Yersinia pestis' fue identificado en 7 de los 16 individuos analizados. «Esto no quiere decir que el resto no murieran por la infección, solo que el ADN no se ha conservado», expuso Santos en la nota de prensa, a lo que añadió: «Esta ha sido una tarea difícil debido a la degradación inherente al ADN antiguo, pero también por la mezcla de ADN humano y de posibles patógenos con ADN ambiental».

Por último, cabe destacar que, gracias a la información obtenida en el estudio genético, los investigadores podrán profundizar en el estudio de las variantes de 'Yersinia pestis' que hubo en Vilafranca y Cataluña y ponerlas en el contexto de otras ya identificadas hasta el momento, lo que nos ayudará a arrojar algo de luz sobre la forma en la que esta misteriosa enfermedad asoló España en el siglo XIV.