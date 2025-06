«Intranquilidad» entre alumnos y docentes ante las PAU catalanas por los «bandazos» del Govern y el temor a «un mayor adoctrinamiento»

«Intranquilidad» entre docentes y aspirantes a universitarios ante los «bandazos» del Govern de estos últimos días respecto a los criterios de corrección en las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU), que arrancan mañana en Cataluña y concluyen el viernes. Algunos de los ... 40.000 estudiantes que se enfrentarán al primer día de exámenes han expresado en declaraciones a ABC su «preocupación» y «estrés» por «los continuos cambios de instrucciones de la Generalitat en estos últimos días» y por el hecho de que con el nuevo modelo «al reducirse la opcionalidad, la Generalitat aproveche para dar más sesgo ideológico a algunas asignaturas como la de Historia». Profesores y algunas formaciones políticas comparten sus temores.

Vox, por su parte, ha iniciado una campaña para reclamar «neutralidad ideológica en los exámenes» y para recordar a los alumnos castellanohablantes «su derecho a elegir la lengua oficial en la que se sientan más cómodos al realizar las pruebas». La formación critica la «improvisación» del Govern en las pruebas y los cambios bruscos de dirección de la última semana. «Los modelos '0' de todas las asignaturas los colgaron en enero, ya demasiado cerca de las pruebas y los profesores de segundo de Bachilerato no sabían qué debían enseñar a los alumnos», denuncia en declaraciones a este diario la diputada del grupo parlamentario de Vox Júlia Calvet.

Desde su partido avanzan que estarán «muy vigilantes de que no se aproveche la prueba de Historia para adoctrinar a los alumnos». La diputada asegura que tienen motivos para pensar que «habrá sesgo ideológico en el examen» y alude «a la prueba 'o' que colgó la Generalitat hace unos meses». «En lugar de pedirle al alumno que analice un período histórico, le pedía su posicionamiento sobre temas muy concretos, todos en la misma línea. Una de las preguntas era que se pusieran en la piel de una mujer en la época del franquismo», denuncia Calvet.

«Este último año ha sido caótico, no solo por el cambio de selectividad que ha aumentado el estrés que ya supone que tu futuro se sostente en una nota. Los nacidos en el 2007 (o años consecutivos) particularmente nos hemos comido todos los cambios de educación, la pandemia y el retraso a nivel educativo que ha recaído en los alumnos, con la mitad del temario sin hacer durante toda la ESO, por confinamientos en años posteriores y ahora el cambio de selectividad que pone en juego el futuro de muchos compañeros y compañeras», señala Nuria Martorell (pide que pongamos nombre ficticio) en declaraciones a ABC.

A menos de 12 horas para estenar el primer día de Selectividad, la estudiante denuncia la «improvisación» y los cambios repentinos de la Generalitat en los criterios de corrección de las pruebas. «Cuando ya estamos preparados mentalmente y académicamente y empezamos a aceptar estos cambios, a dos días empiezan a hacer comunicados con nuevas normas que luego vuelven a cambiar. A todos nos parece un verdadero cachondeo, todos estamos nerviosos sobre todo por lo mal que, según los alumnos, han ido los exámenes en otras comunidades. ¿Realmente quieren que tengamos el futuro que queremos?», afirma.

M. G. S., estudiante del Ensanche barcelonés considera también que «los nuevos cambios que han implementado este año han supuesto que los nervios y el estrés por hacer los exámenes sean mayores, sobre todo para las personas que necesitamos notas altas y la presión es mayor».

A su juicio «no está mal en que cambien el modelo, el problema es que estos cambios deberían aplicarse con tiempo y con varios modelos para que los alumnos nos podamos preparar e ir con seguridad a los exámenes y no a ciegas», advierte la joven. Un ejemplo de esta improvisación son, según arguye la alumna, los cambios sobre el descuento de las faltas ortográficas que en Cataluña modificaron a tan solo una semana de hacer los exámenes oficiales. Joana Martí (nombre ficticio) reconoce que la opcionalidad «puede ser usada por la Generalitat para introducir los temas que le interesan en la asignatura de Historia», aunque reconoce que el hecho de que los alumnos ahora no tengan la opción de elegir otro tema si sale uno que no dominan «no me afectará porque me he preparado todo el temario».

Los profesores también son críticos, Consideran que la no opcionalidad en Historia podría fomentar «una visión sesgada de los hechos». «Se pide a los estudiantes que valoren hechos históricos sobre temas sensibles como la Guerra Civil, el franquismo o el separatismo. Se les dirige a que opinen sobre estos temas y eso es muy peligroso», coinciden docentes consultados por ese medio.

El profesor Carlos Silva, presidente de la asociación Docentes Libres, que representa a maestros de Primaria y profesores de instituto, se muestra contundente respecto a los cambios de instrucciones de la Consejería de Universidades de la última semana. «La Generalitat ha hecho su pequeña aportación al esperpento de la actualidad política española con sus bandadas y cambios de opinión en cuestión de pocas horas. Si las primeras declaraciones de la consejera Núria Montserrat apuntaban en la dirección de la tradicional falta de preocupación de la administración catalana por la calidad y la excelencia del sistema educativo, el repentino zigzagueo argumental ante la reacción indignada de los docentes hace que nos preguntemos, una vez más, si hay alguien al mando en la cabina del piloto», denuncia Silva.

«Por la mañana, -añade- observamos incrédulos como para el Govern su concepto utilitario y competencial de la educación justificaba un futuro de graduados ágrafos, incapaces de redactar con una mínima decencia ortográfica. Por la tarde, ya no sé si aliviados o aún más espantados ante la evidente falta de rumbo y criterio, oímos que no, que quizás se habían pasado de frenada en su 'todo vale' educativo». «Es un ejemplo más de la batalla de la Generalitat contra la mínima calidad educativa y el sentido común. Es el modelo de los sucesivos gobiernos catalanes, pero no lo es de una inmensa mayoría de docentes que lo padecen en el día a día de las aulas catalanas», asevera el docente

El profesor Antonio Jimeno, presidente de la asociación de profesores de secundaria AMES, subraya la importancia de las pruebas. «Las PAU son las únicas pruebas externas de nuestro sistema educativo con valor académico, es decir una prueba cuyos resultados influyen en si el alumno podrá acceder a la Universidad y si entra, en si podrá cursar el grado que quiere y en la Universidad que quiere. También son importantes porque indirectamente evalúan todo lo que el alumno ha hecho antes, en las etapas en las que no hay ningún control externo por parte de la Consejería de Educación, es decir que cada centro es el que decide. Es lógico que muchos alumnos y muchos centros estén nerviosos, especialmente si antes no han hecho las cosas bien».

A su juicio, «el principal problema de las PAU 2025 es que, como en años anteriores, cada una de las 17 comunidades autónomas ha hecho la suya y, por lo tanto, las calificaciones finales no son comparables, pese a que los alumnos pueden competir por obtener una plaza en la misma Universidad. No hay que olvidar que en las pruebas PIRLS y TIMSS que se pasan en Primaria y en las pruebas PISA que se pasan en la ESO, Cataluña ha quedado en los últimos lugares. En conclusión se necesita establecer una PAU única».

Mañana, más de 40.000 alumnos catalanes se enfrentarán al primer día de exámenes con las pruebas de Lengua y Literatura Castellana, por la mañana. Por la tarde, los aspirantes a universitarios se examinarán de las materias optativas, en función del Bachillerato que han cursado: Dibujo Técnico, Historia del Arte, Historia de la Música, Literatura Castellana, Química, o Técnicas de Expresión Graficoplástica. Las faltas de ortografía penalizarán en las asignaturas de lenguas y en otras seis materias en las que el alumno redacta.