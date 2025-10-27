Suscribete a
Puigdemont, a Junts del futuro de la legislatura: «Ha llegado el momento de romper»

Instalaciones radiactivas, hospitales o colegios: España cuenta con más de 10.000 infraestructuras en zonas inundables

Un informe del Observatorio de Sostenibilidad advierte de que miles de estas edificaciones se ubican en áreas de riesgo «muy grave» y pide medidas urgentes

Uno de cada tres niños afectados por la dana aún siente miedo a las lluvias y tormentas

En esta imagen de archivo, vista general del polígono industrial de Sedaví anegado tras el paso de la dana del 29 de octubre de 2024
En esta imagen de archivo, vista general del polígono industrial de Sedaví anegado tras el paso de la dana del 29 de octubre de 2024 EFE

J. Palomo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Esta semana se cumple un año de la dana que anegó buena parte de Valencia y dejó imágenes de devastación en municipios enteros. Doce meses después, el Observatorio de Sostenibilidad advierte de que España sigue teniendo miles de infraestructuras esenciales en zonas de alto ... riesgo de inundación. Según su nuevo informe 'Infraestructuras críticas inundables en España', presentado este lunes, el país cuenta con 4.340 instalaciones críticas situadas dentro de la lámina de inundación correspondiente a un periodo de retorno de 500 años. Entre ellas hay hospitales, cuarteles de la Guardia Civil, centros escolares o residencias de mayores, según los datos oficiales recopilados.

