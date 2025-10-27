Instalaciones radiactivas, hospitales o colegios: España cuenta con más de 10.000 infraestructuras en zonas inundables

Esta semana se cumple un año de la dana que anegó buena parte de Valencia y dejó imágenes de devastación en municipios enteros. Doce meses después, el Observatorio de Sostenibilidad advierte de que España sigue teniendo miles de infraestructuras esenciales en zonas de alto ... riesgo de inundación. Según su nuevo informe 'Infraestructuras críticas inundables en España', presentado este lunes, el país cuenta con 4.340 instalaciones críticas situadas dentro de la lámina de inundación correspondiente a un periodo de retorno de 500 años. Entre ellas hay hospitales, cuarteles de la Guardia Civil, centros escolares o residencias de mayores, según los datos oficiales recopilados.

Pero, en total, la organización ha identificado 10.197 puntos o infraestructuras en superficies susceptibles de inundarse. De todos ellos, un 71% se encuentran en una situación de peligrosidad muy grave, un 13% en riesgo grave y un 16% en riesgo leve. Cataluña concentra el mayor número de puntos en la categoría de riesgo extremo (37%), seguida de Galicia, con un 16%.

De esas más de 10.000 infraestructuras, el Observatorio considera críticas a 4.340, de las cuales 2.673 están dentro de zonas calificadas de riesgo muy grave. Estas se dividen en seis grandes grupos: poblaciones vulnerables (56%), seguridad del Estado (9%), salud (3%), seguridad medioambiental (17%), servicios básicos e industrias (13%) y transporte (3%).

Entre las primeras destacan 420 residencias de mayores, 27 centros de educación especial, 1.126 colegios, 232 escuelas infantiles y 189 campings situados en áreas inundables. En el ámbito de la seguridad pública hay 51 parques de bomberos, 116 cuarteles de la Guardia Civil, 114 comisarías de Policía Nacional y dos ayuntamientos. En el ámbito sanitario figuran 112 hospitales, incluidos tres centros de salud. En cuanto a la seguridad ambiental, se registran 375 depuradoras, 82 instalaciones radiactivas y 77 plantas químicas sujetas a la Directiva SEVESO, con alto riesgo de contaminación por sustancias tóxicas o radiactivas.

El estudio también detalla la existencia de 415 subestaciones eléctricas, 282 infraestructuras de abastecimiento y aguas y 455 centros industriales dentro de zonas inundables. En el capítulo de transporte, identifica 155 infraestructuras viarias y logísticas amenazadas, entre ellas cuatro estaciones de tren, 90 de autobuses y 13 aeropuertos.

El Observatorio explica que ha tomado como referencia el periodo de 500 años por los efectos de la dana de 2024 en Valencia. Entonces, las zonas afectadas superaron en 16.000 hectáreas la superficie prevista en los mapas de riesgo. Por ello, el organismo advierte de que la protección de las poblaciones vulnerables y de las infraestructuras críticas debe ser una prioridad en las políticas de adaptación al cambio climático.

Sistemas de alerta y planificación urbana

El informe incluye una serie de recomendaciones para reducir la exposición al riesgo. Entre ellas, la creación de sistemas de alerta temprana con protocolos claros, la implantación de una etiqueta de calificación de edificaciones e infraestructuras críticas frente al riesgo de inundaciones y el retranqueo o alejamiento de zonas urbanizadas en áreas con mayor peligrosidad. También insta a paralizar nuevas construcciones en zonas inundables y revisar los planes urbanísticos vigentes.

Asimismo, el Observatorio apuesta por el desarrollo de infraestructuras sostenibles que sustituyan a las actuales —especialmente en sectores como la energía, el saneamiento, las telecomunicaciones o la sanidad— y por medidas urgentes de protección social en los barrios más vulnerables.

Por último, reclama planes obligatorios de gestión del riesgo de inundación con participación pública, rendición de cuentas en las políticas aplicadas y una planificación realista que tenga en cuenta el nuevo escenario climático y el aumento de fenómenos meteorológicos extremos.