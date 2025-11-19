Indignación en Alemania por el suicidio asistido de celebrities como «nueva normalidad de morir»

Suscribete a
Las gemelas Kessler en una de sus actuaciones
Las gemelas Kessler en una de sus actuaciones ABC
Rosalía Sánchez

Corresponsal en Berlín

Las gemelas Kessler, Alice y Ellen Kessler, dos niñas de la postguerra alemana, se hicieron famosas en los años 50 y 60 como cantantes, bailarinas y actrices. Llegaron a trabajar con Fred Astaire y Frank Sinatra, incluso representaron a Alemania en el Festival de ... Eurovisión de 1959. Tras toda una vida juntas, a los 89 años de edad, han regresado al estrellado de forma póstuma por su muerte: se hicieron aplicar un suicidio asistido para morir juntas, una decisión de enorme repercusión en las redes sociales alemanas.

