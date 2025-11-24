Suscribete a
Indemnizan con 58.500 euros a la familia de una paciente fallecida por la perforación de un ventrículo al colocarle un catéter

La víctima, afectada de diverticulitis aguda, fue sometida a una intervención en la que se extirpó la mitad de un lado del colon

El Defensor del Paciente señala que el acuerdo «pone fin al dolor de una familia» que perdió a su madre «por un defecto de pericia»

Fachada principal del Hospital Josep Trueta de Gerona ABC
Esther Armora

Barcelona

El Servicio Catalán de la Salut (CatSalut) deberá pagar 58.500 euros a la familia de una paciente que murió por la perforación de un ventrículo en una intervención en la que se le estaba colodando un catéter. Un Juzgado de Primera Instancia número ... 10 de Barcelona ha homologado un acuerdo de transacción judicial suscrito entre la letrada Matilde Barrabés Ramírez, perteneciente a los servicios jurídicos de la asociación 'El Defensor del Paciente' en Cataluña, y la compañía aseguradora Relyens en virtud del cual, la aseguradora abonará la citada cantidad a los tres hijos de la víctima.

