Indemnizan con 58.500 euros a la familia de una paciente fallecida por la perforación de un ventrículo al colocarle un catéter

El Servicio Catalán de la Salut (CatSalut) deberá pagar 58.500 euros a la familia de una paciente que murió por la perforación de un ventrículo en una intervención en la que se le estaba colodando un catéter. Un Juzgado de Primera Instancia número ... 10 de Barcelona ha homologado un acuerdo de transacción judicial suscrito entre la letrada Matilde Barrabés Ramírez, perteneciente a los servicios jurídicos de la asociación 'El Defensor del Paciente' en Cataluña, y la compañía aseguradora Relyens en virtud del cual, la aseguradora abonará la citada cantidad a los tres hijos de la víctima.

Los hechos se remontan al día 22 de noviembre de 2022 cuando G. M. E., de 73 años, acudió al Servicio de Urgencias del Hospital Universitari Doctor Josep Trueta (Gerona), derivada por el Hospital de su localidad, bajo el diagnóstico de «diverticulitis aguda perforada»; para estudio y posible intervención quirúrgica, según consta en el acuerdo firmado entre la letrada y la compañía de seguros.

El mismo día de su ingreso, -según el relato de los familiares- la paciente fue intervenida quirúrgicamente, realizándose una hemicolectomía izquierda (cirugía para extirpar la mitad de un lado del colon), mediante laparotomía, informando a sus familiares del éxito de la operación.

Con fecha 24 de noviembre de 2022, durante el seguimiento postoperatorio de la paciente, se informó a uno de sus hijos sobre la evolución clínica favorable de la misma, comunicándole que, de mantenerse dicha evolución, sería probable su traslado a planta en las horas siguientes, asegura 'El Defensor del Paciente'.

No obstante, pocos minutos después de la comunicación referida, la paciente sufrió una parada cardiorrespiratoria, que requirió la ejecución inmediata de maniobras de reanimación cardiopulmonar durante unos 15 minutos, logrando recuperar signos vitales. Dada la gravedad de la situación clínica, el equipo médico solicitó de manera urgente una Tomografía Axial Computarizada (TAC) abdominal, que reveló que un catéter venoso central había perforado la pared y alcanzado la cavidad pericárdica, indican desde la asocaición de letrados. El hallazgo orientó el diagnóstico hacia un taponamiento cardíaco provocado por la perforación del ventrículo derecho, consecuencia del procedimiento de colocación del catéter.

Ante esta situación, se procedió a la retirada del catéter en la unidad de críticos. Sin embargo, debido a la persistencia de sangrado hacia el pericardio, se decidió reintervenir a la paciente mediante esternotomía, procedimiento quirúrgico que consiste en realizar una incisión vertical a través del esternón para abrir el pecho y acceder a órganos como el corazón y los pulmones.

El 28 de noviembre de 2022, la paciente presentó taquipnea (aceleración del ritmo respiratorio), por lo que se procedió a la colocación de una faja torácica. Tras la evaluación médica, se descartó la necesidad de una nueva intervención quirúrgica. Lamentablemente, la mujer falleció el 30 de noviembre de 2022.

En el informe médico se concluye que la causa directa del fallecimiento fue el taponamiento pericárdico iatrogénico (cualquier daño causado por una acción médica) derivado del procedimiento de colocación del catéter venoso central, y no el diagnóstico inicial que motivó su ingreso hospitalario, diverticulitis.

«El acuerdo, homologado judicialmente, pone fin a un proceso marcado por el dolor de una familia que vio interrumpida de manera abrupta e irreversible la vida de su madre debido a un defecto de pericia en la colocación del catéter﻿venoso que, de haberse manejado con la diligencia exigible, se hubiera evitado», selalan desde 'El Defensor del Paciente'.