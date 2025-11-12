Suscribete a
ABC Premium

El plan del Gobierno de las ayudas para los enfermos de ELA genera el caos

Las autonomías afean que el Ejecutivo no desarrollara la norma con ellas

El Consejo de Estado reprocha al Gobierno que traslade una «carga financiera incierta» a las autonomías con la ley ELA

Pablo Bustinduy y Mónica García, junto a representantes de pacientes de ELA
Pablo Bustinduy y Mónica García, junto a representantes de pacientes de ELA ABC
Elena Calvo

Elena Calvo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Durante el año en el que la ley ELA ha estado en vigor sin que las ayudas llegaran a los pacientes –a día de hoy los enfermos siguen sin acceder a las prestaciones– el Gobierno no planteó a las comunidades autónomas la creación del ... grado de dependencia extrema (III plus) que después aprobó acompañado de ayudas de hasta 10.000 euros para los afectados. Y ahora, las autonomías se ven inmersas en el caos, forzadas a correr modificando sus sistemas de prestaciones para que la asistencia llegue a los hogares, algo a lo que se podrían haber adelantado si el Ejecutivo hubiera trabajado con ellas sus planes. Así lo denuncia Óscar Álvarez, director general de Atención al Mayor y a la Dependencia de la Comunidad de Madrid, que habla de «imprecisiones» en el proyecto del Ministerio de Derechos Sociales para una implementación real de la norma.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app