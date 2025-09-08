Illa y Ayuso coinciden en su discurso de la vuelta a clase y declaran la guerra a los móviles

Cataluña y Madrid se encuentran en el podio de la educación por alumnos matriculados en enseñanzas obligatorias y, aunque con gobiernos autonómicos de signo opuesto, coinciden en su política sobre el uso de los móviles en el aula. Quizá sea el único punto en el que confluyan. En la jornada de inicio del nuevo curso escolar, ambos han pronunciado discursos casi idénticos en su defensa del libro de texto como método ideal de aprendizaje.

Salvador Illa defendió «apagar los móviles y encender los libros», un mensaje muy similar al pronunciado por el consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Emilio Viciana: «Para aprender, lo mejor son libro, papel y boli». En Cataluña, una de las comunidades con peores resultados en el informe PISA, el curso comienza con 1.604.987 alumnos, 2.247 menos que el anterior y 83.949 dotaciones docentes (1.672 más). «Queremos que Catalunya sea excelente en el desarrollo de esta competencia que tenemos, en el funcionamiento de toda la red educativa del país. Y sabemos que, en este sentido, tenemos camino por recorrer», afirmó. Además, recordó que este será el primer curso sin móviles en la etapa obligatoria —Primaria y ESO— y, aunque recuerda que el sistema educativo catalán no es contrario a la tecnología, considera que las pantallas y las tecnologías «deben quedarse en otro espacio».

En la comunidad gobernada por Isabel Díaz Ayuso, la Consejería de Educación reivindicó las restricciones al uso individual de dispositivos digitales por parte de los alumnos de Infantil y Primaria que se han implantado a partir de este curso en la región.

«Los libros tienen que estar siempre ahí, independientemente de que las pantallas puedan ayudarnos en algún momento para cosas puntuales y hay que enseñar a los niños a manejarlas, pero dentro de eso, para aprender, lo mejor son los libros, el papel y el boli, lo tengo clarísimo», ha detallado Viciana.

El consejero ha enmarcado ambas medidas dentro de un plan integral de protección de la infancia y la adolescencia. «Las familias nos lo habían pedido desde hace tiempo». «Los profesores son conscientes de que para aprender, para fijar los contenidos, para ejercitar la memoria, usar la mano, usar la caligrafía, poder escribir en un papel, poder leer en un libro, no leer en una pantalla, es algo que es absolutamente necesario», ha ampliado Viciana.

El consejero de Educación ha matizado que, para alumnos con necesidades específicas, «se pueden usar las pantallas», así como para proyectos «con un componente digital». En concreto, los alumnos de Infantil y Primaria no podrán trabajar de forma individual con dispositivos digitales y sus maestros tampoco podrán programar la realización de deberes u otras tareas académicas evaluables en las que tengan que utilizar tabletas, ordenadores, móviles o similares fuera del horario escolar.

En cuanto al uso compartido entre dos o más niños, se permitirá siempre con una finalidad pedagógica, bajo la supervisión de los docentes y con limitaciones de tiempo de entre una y dos horas semanales en función de edades y etapas. En Secundaria, serán los propios colegios e institutos de la Comunidad de Madrid, los que delimiten el uso individual o compartido de tabletas, ordenadores y demás según las características de las enseñanzas, la edad y el grado de madurez de sus estudiantes.