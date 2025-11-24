La Iglesia en Madrid genera un impacto en el PIB de 211 millones de euros

Suscribete a
Deizquierda derecha, Antonio Prieto, José Cobo y Ginés García Beltrán en el acto de presentación de la memoria
Deizquierda derecha, Antonio Prieto, José Cobo y Ginés García Beltrán en el acto de presentación de la memoria Navarro Pareja
Las diócesis de la provincia eclesiástica madrileña —Alcalá de Henares, Getafe y Madrid— generaron en 2024 un impacto en el PIB de más de 211 millones de euros, contribuyeron en la creación de casi cuatro mil empleos y asumió el pago de cerca ... de 22 millones de euros en impuestos. Así se desprende de la Memoria de Actividades de 2024, que han presentado de forma conjunta las tres diócesis madrileñas este lunes en la Fundación Pablo VI. En el acto, en el que intervinieron los tres residenciales —el cardenal José Cobo, arzobispo de Madrid; el obispo de Getafe, Ginés García Beltrán; y el de Alcalá de Henares, Antonio Prieto— destacaron la «urgencia» de erigir nuevas parroquias en las zonas de crecimiento poblacional, ya que Madrid es «la única diócesis de Europa que está creciendo, con una necesidad de construcción muy fuerte».

