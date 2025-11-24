La Iglesia en Madrid genera un impacto en el PIB de 211 millones de euros

Las diócesis de la provincia eclesiástica madrileña —Alcalá de Henares, Getafe y Madrid— generaron en 2024 un impacto en el PIB de más de 211 millones de euros, contribuyeron en la creación de casi cuatro mil empleos y asumió el pago de cerca ... de 22 millones de euros en impuestos. Así se desprende de la Memoria de Actividades de 2024, que han presentado de forma conjunta las tres diócesis madrileñas este lunes en la Fundación Pablo VI. En el acto, en el que intervinieron los tres residenciales —el cardenal José Cobo, arzobispo de Madrid; el obispo de Getafe, Ginés García Beltrán; y el de Alcalá de Henares, Antonio Prieto— destacaron la «urgencia» de erigir nuevas parroquias en las zonas de crecimiento poblacional, ya que Madrid es «la única diócesis de Europa que está creciendo, con una necesidad de construcción muy fuerte».

El documento recoge también los principales datos de la Iglesia en Madrid, desde los 10 obispos (entre titulares, auxiliares y eméritos) que pastorean las diócesis a las 690 parroquias, en las que desarrollan su labor 2.000 sacerdotes con responsabilidad diocesana y 50 diáconos permanentes. Además, las tres diócesis suman 5.293 religiosos, 817 comunidades religiosas, 310 institutos religiosos y sociedades de vida apostólica, 568 monjas y monjes de clausura. La provincia eclesiástica acoge también 49 monasterios, 212 seminaristas, 10.068 catequistas, 6.510 profesores de religión, 615 misioneros y 85 familias en misión.

En la parte económica, las tres diócesis cuentan con un presupuesto de más de 170 millones de euros, de los cuales 65 provienen de las aportaciones voluntarias de los fieles, 39 de la Asignación tributaria, cerca de 9 proceden de ingresos del patrimonio, y 51 de otros ingresos corrientes, como tasas de colegios y universidades, cánones y estipendios por los servicios religiosos y subvenciones. La mayor parte de los gastos van dirigidos a las acciones pastorales y asistenciales (36 millones de euros), la retribución del personal seglar (34 millones) y del clero (26 millones) y la conservación de edificios y gastos de funcionamiento (casi 31 millones), entre otros.

Una actividad que, de acuerdo a una evaluación del impacto socioeconómico de la Iglesia en España, desarrollado por Deloitte Consulting, implica un PIB generado de 211.611.606,86 euros en 2024. Si tenemos en cuenta que según los datos del Instituto Nacional de Estadística ( INE) la Comunidad de Madrid , alcanzó en ese año un PIB de más de 316 mil millones de euros, el más alto de España, la aportación de la Iglesia rondaría el 0,06%.

Más significativa es la aportación tributaria asumida por las diócesis ya que «la Iglesia sí que paga impuestos», según ha reconocido José María Albalad, delegado de Economía de la archidiócesis de Madrid. De acuerdo a su explicación, los templos están exentos de impuestos como el IBI, como ocurre con las fundaciones, pero otro tipo de edificios y actividades sí están sujetos a tributación, lo que en 2024 supuso un total de 21.934.661,74 euros.

«Dolor y perplejidad» ante el caso Zornoza

Ya a preguntas de los periodistas, los obispos han asegurado que viven «con dolor y perplejidad», la situación de Rafael Zornoza, obispo de Cádiz y Ceuta hasta que el pasado sábado el Papa le aceptó su renuncia, y está siendo investigado por presuntos abusos cometidos contra un menor en el seminario de Getafe en los años 90. Así, Ginés García Beltrán, el actual obispo de Getafe, donde se produjeron los abusos según la denuncia, ha señalado que en la diócesis están viviendo con «dolor» y «cierto desconcierto» esta situación porque »hay muchas personas que desde niños y jóvenes, buena parte de nuestros sacerdotes, han tenido como rector a don Rafael«.

García Beltrán ha reconocido «el derecho a denunciar de quien considera que se han visto lesionados sus derechos, pero también la presunción de inocencia». «No se puede condenar en la plaza pública a una persona que no ha sido juzgada», ha afirmado, haciendo suyas unas palabras de Luis Argüello en X. Además, ha recordado que ahora están «a la espera de lo que digan los tribunales en los que se está tratando el caso y con los que queremos colaborar». Por su parte, José Cobo, en cuya diócesis se formó Zornoza y donde ahora vivirá tras dejar Cádiz, ha reclamado «acompañamiento» y «atender lo que cada uno de los dos hermanos que están implicados nos piden», tanto para quien ha presentado la demanda como la presunción de inocencia para el investigado.