El Hospital de Sant Pau de Barcelona ficha como investigador estrella a Manel Esteller, que anula su marcha a EE.UU.

El científico anunció en octubre que dejaba el Instituto Josep Carreras y se iba a Ohio tras conocerse el resultado de una auditoria que revelaba «irregularidades» en su etapa de gestion

El científico Manel Esteller deja el Instituto Josep Carreras y se marcha a Ohio tras una auditoría por presuntas irregularidades

El investigador español Manel Esteller trabaja en cáncer y envejecimiento
Esther Armora

Barcelona

El pasado mes de octubre el prestigioso investigador Manel Esteller, referente internacional en epigenética, anunció que abandonaba en diciembre el Instituto de Investigación de la Fundación Josep Carreras (IJC) de Barcelona para incorporarse en el The James Comprehensive Cancer Center de ... la Universidad de Ohio (EE. UU.), donde lideraría la investigación genómica del cáncer y ejercería de catedrático de oncología.

