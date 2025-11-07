El Hospital de Sant Pau de Barcelona ficha como investigador estrella a Manel Esteller, que anula su marcha a EE.UU.

El pasado mes de octubre el prestigioso investigador Manel Esteller, referente internacional en epigenética, anunció que abandonaba en diciembre el Instituto de Investigación de la Fundación Josep Carreras (IJC) de Barcelona para incorporarse en el The James Comprehensive Cancer Center de ... la Universidad de Ohio (EE. UU.), donde lideraría la investigación genómica del cáncer y ejercería de catedrático de oncología.

Su anunció se produjo tras hacerse públicos los resultados de una auditoría que la institución encargó por supuestas irregularidades en la gestión cuando él estaba al frente de ella como director científico. La auditoría reveló que el científico destinó fondos a líneas de investigación científica diferentes de aquellas que, en principio, eran beneficiarias.

Al margen de anunciar su marcha a Ohio, Esteller dijo también, tal como publicó este medio en su edición del pasado 10 de octubre, que seguiría vinculado al Hospital de Sant Pau de Barcelona como investigador ICREA. Hoy ha trascendido que finalmente el científico no marchará a EE.UU. y que liderará un nuevo equipo de investigación en el centro barcelonés.

Según ha informado este viernes el Instituto de Investigación del centro barcelonés en un comunicado, «la incorporación de Esteller refuerza la masa crítica de talento científico del instituto e impulsará la investigación en ámbitos como la epigenética aplicada, la oncología translacional y la medicina personalizada».

El instituto ha señalado que su liderazgo y experiencia en la creación de redes internacionales «contribuirán a atraer financiación competitiva e investigadores de alto nivel» para consolidar al centro como referente europeo en investigación biomédica, informa Ep.

Esta incorporación se enmarca en la estrategia del IR Sant Pau para «atraer y retener el talento científico del país», así como una estrategia específica aprobada por su patronato para incentivar la adhesión y atracción de investigadores Icrea. Esteller, con más de 640 publicaciones científicas y más de 150.000 citaciones, ha dirigido el Programa de Epigenética del Cáncer del Idibell (2008-2019) y posteriormente el Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras (2019-2024).

Tras el revuelo generado por su anuncio de marcha, coincidiendo con la publicación de los resultados de la auditoria, el oncólogo, en declaraciones a ABC, desvinculó su marcha de la investigación interna y aseguró que tenía decidido abandonar el centro desde que dejó la dirección del IJC. «Cuando decidí en septiembre de 2024 no optar a un segundo término de mi período de director, también decidí que era la hora de una nueva experiencia, habiendo valorado en este tiempo las numerosas ofertas recibidas y que ahora he comunicado a nuestro director que está haciendo un gran trabajo»,dijo a ABC Esteller, que calificó de «malintencionadas» las noticias que aparecieron sobre su marcha.