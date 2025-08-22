Un hospital italiano indemnizará con 1,5 millones a una familia cuyo bebé fue aplastado por su madre al amamantarlo

El pasado 7 de junio de 2018, la que debía ser una jornada de alegría para una familia de la localidad italiana de Lomellina se transformó en una tragedia. Apenas unas horas después del nacimiento de su hijo, la madre se quedó dormida mientras lo amamantaba y lo aplastó. Ahora el Tribunal de Pavía ha estimado la demanda civil de la pareja y le ha concedido una inmnización de más de 1,5 millones de euros.

Los hechos se precipitaron a partir de las nueve de la noche, poco después del nacimiento, según informan medios locales. Tras dar a luz, la madre pudo sostener a su bebé, piel con piel, y comenzar a darle el pecho. Sin embargo, agotada después del parto, la mujer se recostó junto al neonato sin que nadie le advirtiera de los riesgos y lo aplastó involuntariamente. Al darse cuenta de que el bebé no succionaba, llamó a los servicios médicos, pero ya era tarde.

A las 22.05, el bebé había sufrido un paro cardíaco y fue trasladado de urgencia al Hospital Policlínico San Matteo de Pavía. El pequeño sobrevivió, pero con graves daños: encefalopatía hipóxico-isquémica, parálisis cerebral, incapacidad para tragar y constantes convulsiones epilépticas. Durante los meses siguientes, el niño pasó por múltiples hospitalizaciones y terapias complejas. El niño padece desde entonces daños permanentes.

El Tribunal ha considerado que la falta de supervisión y de información adecuada a la madre por parte del hospital en estos primeros momentos fue la causa del aplastamiento. Por todo ello, ha condenado a la Autoridad Sanitaria Local de Pavía, a la que pertenece el hospital, a pagar 1,5 millones de euros como corresponsable de lo ocurrido.

Así, la jueza ha dictaminado que se debían pagar 1.091.218 euros al niño por daños permanentes, 100.000 a cada uno de los padres, 25.000 al hermano menor y 35.000 a cada uno de los cuatro abuelos.