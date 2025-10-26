A qué hora amanece y anochece con el cambio de hora en España

El otoño ha llegado a nuestro país y también lo hace el siempre habitual cambio de hora, que trae a España de nuevo el horario de invierno. El hecho ya se ha producido esta madrugada, cuando a las 3:00 de la mañana han pasado ... a ser las 2:00.

Como es habitual, este nuevo cambio horario deja ya en España días más cortos con menos luz en las tardes. Todo lo contrario con el horario que hemos dejado detrás. Pero ¿a qué hora amanecerá ahora con el adelanto de los relojes en comparación a los días anteriores?

¿Cuándo amanece y anochece en España tras el cambio de hora?

El horario de invierno está caracterizado por tener de una menor cantidad de horas de luz respecto a las semanas anteriores. El reloj se atrasa y amanecerá más pronto, aunque también las tardes se disfrutarán con menos luz.

La variación depende de en qué parte de España se encuentre. En el este como en Palma, el sol saldrá antes, aunque también anochecerá más pronto que en el resto de España. Todo lo contrario que en la parte oeste del país, como por ejemplo La Coruña, donde amanece más tarde, pero también sus tardes disfrutan de unos minutos más que en el resto del territorio.

De este modo, en Madrid amanece aproximadamente a las 7:40 y anochece a las 18:15. En Vigo el amanecer es más tarde, sobre las 8:00 y se hace de noche a las 18:35. Y en una de las ciudades más al este del país como Mahón, el amanecer será a las 7:30 y el anochecer a las 7:15 y el anochecer sobre las 17:45.

En los meses de octubre, los días se van acortando en una media de 3 minutos por jornada. De este modo se llega al solsticio de invierno el próximo 21 de diciembre, el día más corto del año. Así, ese día ciudades como Madrid tendrán solo 9 horas de luz, puesto que el sol alcanza su punto más bajo.

La duración de luz en los días se recupera progresivamente, sobre todo a raíz de febrero, donde se ganan dos minutos de luz por día de forma aproximada. Y en marzo, ese tiempo se acelera hasta los 3 minutos, donde además coincide con el próximo cambio de hora el 29 de marzo. Los relojes en ese entonces se adelantarán una hora como viene siendo habitual.