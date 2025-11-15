El hombre que 'murió' con Morant tras sobrevivir a tres ministros: «Antes los profesores queríamos estar en la universidad pública»

José Manuel Pingarrón llegó a la Secretaría General de Universidades en 2018 y sobrevivió al mandato de Pedro Duque, Manuel Castells y Joan Subirats. En mayo de 2024, la actual ministra Diana Morant le cesó de su cargo. Como principal artífice de la LOSU (Ley ... Orgánica del Sistema Universitario), habla con este periódico sobre el nuevo y polémico decreto por el que el Gobierno quiere limitar la creación de centros privados, de su estancia en el ministerio y de los retos que tiene por delante la universidad pública. Pero, también, y ya con la bata de catedrático de Química de la Complutense, de los problemas económicos que padece su universidad.

—¿Ha sido precipitada la aprobación del nuevo decreto de universidades?

—El decreto se aprueba porque existe una presión bastante grande, sobre todo por la existencia de nuevos proyectos de universidades privadas y online sobre la mesa. A mí me hubiera gustado que como en el año 2026 acababan los plazos que establecía la anterior normativa (de 2021) se hubiera esperado y que previamente se hubiera hecho un análisis independiente del cumplimiento de los requisitos del 2021, porque hay algunos que ya estaban contemplados, como el 5% de investigación. Ni siquiera se han cumplido los plazos del anterior decreto y ya se ha aprobado un texto nuevo.

— ¿Es justo hablar de chiringuitos educativos?

No me gusta hablar en términos genéricos despreciativos de ninguna institución que se dedica a la educación superior porque creo que todas forman parte del sistema universitario español. Me da igual que las universidades sean públicas o privadas, pero deben ser de calidad. Para ello, hay dos factores que a mi modo de ver son fundamentales. El primer factor es que sus titulaciones estén suficientemente acreditadas. Hay que recordar que todos los títulos oficiales que imparten las universidades, tanto públicas como privadas han sido previamente acreditados. La segunda pata, para mí, es la investigación: una universidad que no hace investigación no puede llamarse universidad.

—Hay algunos puntos del decreto especialmente polémicos: el mínimo de 4.500 estudiantes en 6 años, ofrecer un 10% de alojamiento, el aval bancario….

—La exigencia de un aval bancario me parece correcta. Cuando yo estaba en la Secretaría General había proyectos de universidades con un capital social de 3.000 euros y aquello no parecía lo más adecuado. En cuanto a ofrecer un 10% de alojamiento, no sé por qué un 10 y no un 15 o un 20 o un 7%. Algo similar pienso respecto al número mínimo de estudiantes. Sí que creo que debe haber una masa crítica de alumnos para que se llame universidad. Ahora, ¿por qué 4.500 y no 3.700, 5.200 o 11.400? 4.500 es un número escasamente explicado.

Ese tipo de límites tan concretos lo único que hacen es ponerte en problemas en un futuro, de competencias, por ejemplo. Además, hay que recordar que estamos en caída demográfica.

—¿Existe un desajuste entre número de plazas y demanda del mercado?

Yo echo en falta que en carreras de Ciencias de la Salud hubiera un estudio prospectivo de aquí a diez años estimando cuántos profesionales van a ser necesarios. De tal manera que en la medida de lo posible se acompasara la necesidad del país con la oferta de plazas. Si no caemos en el riesgo de estar creando una burbuja de ciertas profesiones que terminen sus estudios y no encuentren una salida profesional. Creo que las organizaciones profesionales y las facultades correspondientes deberían estar preocupadas por esto.

—¿Cree que cerrará alguna privada?

Las universidades online van a tener un problema con la investigación. Pero, además, creo que hay un punto del decreto que ha pasado algo desapercibido y puede ser problemático y es la cifra del 2% de recursos que tienen que destinar las universidades a captar proyectos competitivos. Ese 2% es respecto a su cifra de negocio, lo que puede suponer una cantidad considerable. En cualquier caso, habrá que ver si realmente cerrará alguna privada, todo dependerá de cómo se implemente. Yo estoy bastante de acuerdo con gran parte del decreto, pero se ponen unas constricciones que, cuando llegue el momento, se verá que quizá fueron poco pensadas. No solamente es una cuestión administrativa, esto tendría una repercusión económica y por tanto una repercusión jurídica importante en algunos casos. ¿Y si llego sólo a 4.422 alumnos? ¿Qué pasa? ¿De verdad se quitará la autorización a una universidad?

—Le cesaron como secretario general de Universidades en mayo de 2024. ¿Por qué se produjo su salida?

Estoy muy agradecido y he vivido y aprendido cosas que, como profesor de universidad, nunca imaginé. La ministra Diana Morant no estaba contenta con las cosas que yo llevaba a cabo y decidió cambiarme. Discrepábamos en algunos puntos y en otros no. ¿De haberlas hablado habríamos llegado a un punto de acuerdo? Probablemente. Aunque yo ya tenía pensado que a principio de curso quería volver a la universidad porque 6 años son muchos, demasiados. De mi salida lo único que me dolieron fueron las formas. Sí me hubiera gustado que la ministra me lo hubiera dicho personalmente, eso sí me hubiera gustado. Después de tanto tiempo en la Secretaría General de Universidades, la forma fue un poco cogida por los pelos.

— La ministra parece más centrada en su camino a la Generalitat que en el Ministerio de Universidades…

Yo no soy militante de ningún partido, pero, como ciudadano, sí me parecería lógico que en algún momento si pretende ser presidenta de la Generalitat se dedique 'full time' a ello. La cartera de universidades es una cartera muy compleja, en la que hay que negociar con muchos actores, tener mano izquierda y consensuar con las comunidades autónomas, cosa ahora prácticamente imposible. Ojalá quien esté al frente sepa reunir esas cualidades de conocimiento y de diplomacia.

«La Complutense está infrafinanciada, pero debe revisar la gestión interna de sus recursos»

—¿Por qué la pública está perdiendo clientes?

Sobre todo los pierde en máster, no en grado. En la pública hay una oferta de másteres muy orientados a la investigación, muy técnicos, pero que no tienen una empleabilidad muy clara fuera de la universidad. El proceso interno de crear un máster requiere de un consenso en los departamentos, en las facultades, en los órganos de Gobierno… es más lento que en la privada. Más allá de esto, hay algo que a mí particularmente me preocupa mucho, quizá en la universidad pública no hemos sabido cuidar al estudiante. No digo que no lo queramos cuidar, sino que no hemos sabido cuidarlo bien. Pero también me preocupa el descrédito institucional, el que estemos siempre hablando de problemas económicos o pérdida de estudiantes. Antes, los profesores y los investigadores donde queríamos dar clase era en la pública, pero eso para las nuevas generaciones ha cambiado.

— La Universidad Complutense está estos días de plena actualidad…

Yo considero que es una universidad infrafinanciada, pero también es verdad que hay que revisar la gestión interna que se hace de los recursos. No queda otra. Habrá que analizar las causas que nos han llevado hasta aquí y ver por qué otras universidades de Madrid no están tan mal o a lo mejor sí lo están y no se sabe. Habrá que hacer un examen de conciencia y tomar las decisiones correspondientes. Está claro que no se puede dar dinero público sin contrapartidas. Pero, insisto, eso no quita para que el kilómetro cero sea la infrafinanciación de las universidades públicas. Otra cosa es que haya universidades que lo hayan gestionado mejor y otras que lo hayan gestionado peor.