Herido leve un turista español por el ataque de un oso en el sur de Japón

Un turista español ha resultado herido este domingo al sufrir el ataque de un oso en el sur de Japón, según han informado las autoridades niponas.

El suceso ha ocurrido en torno a las 08.30 de la mañana, hora local, cuando el turista, de 40 años, se encontraba cerca de una parada de autobús en la aldea histórica de Shirakawa-go, Patrimonio de la Humanidad, en la prefectura de Gifu, según informa el diario japonés 'Yomiuri Shimbun'.

Noticia Relacionada No fue atacado por un oso: la Policía japonesa aclara que la muerte de un anciano se produjo a manos de su hijo ABC Se culpó a los osos de la muerte de Fujiyoshi Shindo debido al aumento del número de ataques de osos durante los últimos años en Japón

El turista, del que no han trascendido más datos personales, ha sufrido una abrasión producida por un zarpazo en la parte superior del brazo derecho y ya ha recibido atención médica.

De acuerdo con las autoridades locales, es la primera vez que un oso ataca a una persona desde 2014.

Más temas:

Turistas

Animales

Osos

sucesos

Turismo

japon