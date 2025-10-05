Suscribete a
Herido leve un turista español por el ataque de un oso en el sur de Japón

El hombre, de años, estaba en una parada del autobús cuando el animal le arañó en la parte superior del brazo derecho

Un hombre encuentra a un oso en el salón de su casa en Japón

Ejemplar de oso pardo
Ejemplar de oso pardo ical

EP

Un turista español ha resultado herido este domingo al sufrir el ataque de un oso en el sur de Japón, según han informado las autoridades niponas.

El suceso ha ocurrido en torno a las 08.30 de la mañana, hora local, cuando el turista, de 40 años, se encontraba cerca de una parada de autobús en la aldea histórica de Shirakawa-go, Patrimonio de la Humanidad, en la prefectura de Gifu, según informa el diario japonés 'Yomiuri Shimbun'.

El turista, del que no han trascendido más datos personales, ha sufrido una abrasión producida por un zarpazo en la parte superior del brazo derecho y ya ha recibido atención médica.

De acuerdo con las autoridades locales, es la primera vez que un oso ataca a una persona desde 2014.

