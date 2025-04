El helicóptero accidentado de la familia española de Nueva York había tenido problemas mecánicos meses antes

El helicóptero que se estrelló el jueves truncando la vida de la familia española de vacaciones en Nueva York había tenido un problema mecánico meses antes del accidente, según datos de la Administración Federal de Aviación que ha adelantado el 'New York Post'.

La aeronave, operada por New York Helicopter, experimentó un problema mecánico con su conjunto de transmisión en septiembre del año pasado. Según los registros, y como ha avanzado este medio, el helicóptero siniestrado fue construido en 2004 y ya había registrado 12.728 horas de vuelo cuando tuvo que repararse. Sin embargo, las autoridades no quisieron adelantar ayer ninguna conclusión sobre la posible causa del accidente. Insistió mucho en ello la presidenta del Consejo Nacional para la Seguridad en el Transporte (NTSB, en sus siglas en inglés), que hizo hincapié en que la investigación del accidente «solo acaba de empezar», que es probable que no haya ninguna información oficial al respecto «durante días» y que la NTSB no se aventurará «con ninguna especulación» al respecto. Se barajan muchas especulaciones sobre la causa del accidente, desde un posible impacto con aves o con drones, hasta un problema de combustible. Lo único seguro es lo se ha visto en imágenes grabadas por testigos: un helicóptero con piezas desgajadas que se cayó a plomo contra el río Hudson.

En la investigación también se analizará la experiencia del piloto, Sean Johnson, que también falleció en el accidente y que tenía 36 años. Un veterano del cuerpo de élite de la Marina que recientemente se había mudado a la Gran Manzana para comenzar una carrera en la aviación.

Asimismo, los investigadores revisarán el trabajo de mantenimiento que se realizó en el avión siniestrado, incluida la finalización de dos directivas de aeronavegabilidad de seguridad recientes que la FAA emitió sobre los helicópteros modelo Bell 206L. Como ha podido saber ABC, se trata de un modelo de helicóptero de los años 60, que dejó de fabricarse en 2010.